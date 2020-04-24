Глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал ежедневные потери экономики страны из-за ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как он отметил в эфире телеканала «Россия 1», из-за карантинных мер российская экономика ежедневно теряет 100 млрд рублей.

В Минэкономразвития рассказали о ежедневных потерях экономики России

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