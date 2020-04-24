Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минэкономразвития рассказали о ежедневных потерях экономики России

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал ежедневные потери экономики страны из-за ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как он отметил в эфире телеканала «Россия 1», из-за карантинных мер российская экономика ежедневно теряет 100 млрд рублей.
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Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
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В Москве за прошедший день умер еще 41 человек, у которого был диагностирован коронавирус.
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В Архангельске произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
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Максим Геннадьевич Решетников
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Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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