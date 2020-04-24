Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минэкономразвития рассказали о ежедневных потерях экономики России

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал ежедневные потери экономики страны из-за ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как он отметил в эфире телеканала «Россия 1», из-за карантинных мер российская экономика ежедневно теряет 100 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать298

Подробнее о событии

В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

РИА Новости11:52

Экономика России стала заложником карантина

Вести.Ru12:48

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Ведомости11:27

В МЭР оценили ежедневные потери российской экономики из-за карантинных ограничений

ТАСС11:45

Решетников оценил ежедневные потери экономики от коронавируса в 100 млрд руб

Интерфакс11:26

Для бизнеса разработают правила по работе в переходный период

Известия12:10

Глава МЭР оценил потери России от борьбы с COVID-19 в ₽100 млрд в день

РБК11:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Общество

Пенсионный фонд упростил назначение пенсий и пособий

Пенсионный фонд России решил упростить назначение некоторых пособий и пенсий в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.
Вести Подмосковья 08:16
1
Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости 15:18
29
Футбол

Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках

Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
Чемпионат 12:36
1
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
80
Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
20
Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
34
Общество

В Калининградской области введут новый режим самоизоляции

В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
381
Космос

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 22:24
12
Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня вчера в 03:01
35
Общество

Российские и итальянские медики вылечили уже 40 больных коронавирусом

Российские военные врачи совместно с итальянскими медиками уже вылечили 40 больных коронавирусной инфекцией, сообщило Минобороны России.
РИА Новости 22:21
105
Шоу-бизнес

Антон Криворотов случайно «спалил» победительницу «Холостяка»

StarHit.ru 12:35
Общество

Открытие парикмахерских в Омске отложили

Ранее вице-губернатор Омской области по экономическим вопросам Дмитрий Ушаков анонсировал, что на заседании обсудят возможность открытия парикмахерских и салонов красоты .
Омск здесь 09:31
75
Культура

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС 17:55
19
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
3,5K
Происшествия

Камера в автомобиле сняла конфликт таксиста и пассажирки из-за QR-кода

Нападение девушки с недействительным QR-кодом, который привязывается к пропуску, разрешающему передвижение по Москве, попало на видеорегистратор.
Известия 14:02
911
Общество

В России спланировали открытие кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил поэтапный план возвращения к работе кафе и ресторанов.
Уралинформбюро 00:43
768
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor 02:31
74
Здоровье

В Якутске коронавирусом заразился сотрудник ЗАГСа

В Якутске на сегодня зафиксированы шесть новых случаев заболевания.
SakhaPress.ru 23:08
Общество

В Саратовской области открываются парикмахерские

На территории Саратовской области заработают парикмахерские.
Регион 64 11:28
53
Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК 15:25
200
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс вчера в 00:41
136
Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
104
Происшествия

Из Индии и Таиланда в Кузбасс возвращается ещё 21 человек

В ночь с 24 на 25 апреля вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» почти с 200 россиянами прибыл в новосибирский аэропорт «Толмачёво» из индийского штата Гоа.
Сибдепо 14:47
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
459
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
187
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
101
Наука

Куда бежать в случае зомби-апокалипсиса?

В 2015 году группа эпидемиологов и математиков из Корнеллского университета в США смоделировала распространение зомби-инфекции; ученые пришли к выводу, что при мало-мальски реалистичных сценариях зомби-апокалипсиса человечеству не выжить, но если шанс и есть, то он есть у тех, кто успеет перебраться в глушь, в Скалистые горы.
Популярная механика 11:18
1
Общество

Астраханский губернатор рассказал о сроках завершения изоляции граждан

Накануне в местных СМИ прозвучало заявление представителя регионального Минздрава о сроках продления ограничительных мер в регионе.
Канал 7+ 13:11
32
Общество

Голикова признала усталость россиян от ограничений

В правительстве понимают, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса.
BFM.ru 14:20
1,4K
Общество

Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом

Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях.
Телеканал 360° вчера в 21:56
74
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное