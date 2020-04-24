Москва, 24 апреля 2020, 18:05 — REGNUM По причине введённых ограничений для профилактики коронавируса Россия ежедневно теряет по 100 млрд рублей. Об этом 24 апреля сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Общество В Саратовской области разрешена работа парикмахерских Руководитель штаба Александр Стрелюхин сообщил, что решение, разрешающее работу парикмахерских салонов, принято после консультации с региональным Роспотребнадзором. 4

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,1K

Здоровье Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей При применении гидроксихлорохина Минздрав просит медиков перед этим сделать ребенку ЭКГ и в дальнейшем в ходе лечения постоянно проводить мониторинг ЭКГ.

Происшествия МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. 4

Общество Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. 1,7K

Общество Управляющий делами Московской патриархии заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заразился коронавирусом, сообщает в Telegram-канале рабочая группа при патриархе Кирилле по координации действий в условиях распространения COVID-19. 94

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 218

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 83

Экономика Сбербанк подал банкротный иск к «Инвестиционной строительной компании» По данным СПАРК, директором и бенефициаром ООО «Инвестиционная строительная компания» является Абдуллаев Мушвиг Али Оглы, совладелец закрывшейся сети магазинов Spar и «Семья».

Политика В Коми вновь сменился глава министерства здравоохранения Новым исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Коми назначен Борис Александров, соответствующее распоряжение временно исполняющего обязанности главы региона Владимира Уйбы опубликовано на официальном портале республики. 5

Авто Cadillac показал удлиненный Escalade Компания Cadillac провела онлайн-презентацию шестиметрового Escalade ESV нового поколения.

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 39

Политика Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. 636

Здоровье В Минздраве рассказали, кто менее подвержен коронавирусу Ранее главный внештатный вирусолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что пик по заболеваемости новым коронавирусом в РФ пока не пройден, плато не достигнуто. 1

Энергетика Потребители отказываются от сжиженного газа Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ. 45

Общество Мантуров раскрыл возможные сроки выпуска вакцины от коронавируса Москва, 24 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Выпуск вакцины от коронавируса планируется начать до конца 2020 года.

Экономика ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.