Экономика
REGNUMРешетников оценил потери ВВП в 100 млрд рублей ежедневно
Москва, 24 апреля 2020, 18:05 — REGNUM По причине введённых ограничений для профилактики коронавируса Россия ежедневно теряет по 100 млрд рублей. Об этом 24 апреля сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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Общество
В Саратовской области разрешена работа парикмахерских
Руководитель штаба Александр Стрелюхин сообщил, что решение, разрешающее работу парикмахерских салонов, принято после консультации с региональным Роспотребнадзором.
Репортер64 11:18
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Суд Гааги отказывается раскрывать личность свидетеля по делу MH17
Голландский суд не собирается в ближайшее время раскрывать личность свидетеля по делу о крушении рейса MH17.
Политическая Экспертиза 11:36
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей
При применении гидроксихлорохина Минздрав просит медиков перед этим сделать ребенку ЭКГ и в дальнейшем в ходе лечения постоянно проводить мониторинг ЭКГ.
Московский Комсомолец 10:43
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Управляющий делами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заразился коронавирусом, сообщает в Telegram-канале рабочая группа при патриархе Кирилле по координации действий в условиях распространения COVID-19.
Полит.ру 07:38
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Экономика
Сбербанк подал банкротный иск к «Инвестиционной строительной компании»
По данным СПАРК, директором и бенефициаром ООО «Инвестиционная строительная компания» является Абдуллаев Мушвиг Али Оглы, совладелец закрывшейся сети магазинов Spar и «Семья».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:29
Армия и оружие
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета 21 апреля в 03:10
Политика
В Коми вновь сменился глава министерства здравоохранения
Новым исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Коми назначен Борис Александров, соответствующее распоряжение временно исполняющего обязанности главы региона Владимира Уйбы опубликовано на официальном портале республики.
Газета.Ru 11:44
Общество
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер.
ТАСС 11:50
Авто
Cadillac показал удлиненный Escalade
Компания Cadillac провела онлайн-презентацию шестиметрового Escalade ESV нового поколения.
Новые автомобили 01:57
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Общество
Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Политика
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Здоровье
В Минздраве рассказали, кто менее подвержен коронавирусу
Ранее главный внештатный вирусолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что пик по заболеваемости новым коронавирусом в РФ пока не пройден, плато не достигнуто.
Росбалт 10:40
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак
Слово и Дело вчера в 11:09
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
Общество
Мантуров раскрыл возможные сроки выпуска вакцины от коронавируса
Москва, 24 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Выпуск вакцины от коронавируса планируется начать до конца 2020 года.
REGNUM 11:31
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 06:46
Политика
В главном храме Минобороны появится мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным
На стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина.
Lenta.ru 11:23
Хоккей
Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022
Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
Интерфакс-Спорт 06:21