Экономика
ПРАЙММинэкономразвития оценивает рост ВВП России в I квартале на 1,8%
ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,8% в годовом выражении, следует из оценки Минэкономразвития.
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Минэкономразвития: рост российского ВВП в I квартале составил 1,8%
Московский Комсомолецвчера в 16:30
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Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Кино
«Психо» и «Чужой» возглавили рейтинг лучших хорроров всех времен
Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".
Газета.Ru 27 апреля в 11:45
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Здоровье
У коронавируса нашли шесть новых симптомов
Ученые из америки выделили еще шесть симптомов коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa вчера в 02:19
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Общество
Минтруда допустило до 6 миллионов безработных в России после эпидемии
Число безработных в России может составить от 5 до 6 миллионов человек, но это только один из возможных сценариев, считает глава Минтруда Антон Котяков.
Evo-rus.com вчера в 18:12
Здоровье
Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники
Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Взгляд.ру вчера в 11:32
Общество
В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая
"РГ" уже писала, как московские учителя и даже педагоги старшего поколения ведут онлайн-уроки.
Российская газета 01:47
Армия и оружие
Армейским генералам решили поменять форму
Минобороны предложило заменить форму высшим офицерам Вооруженных сил России; вместо каракулевых шапок они будут носить более дешевые меховые, говорится в проекте указа президента Владимира Путина.
Взгляд.ру 02:03
Экономика
В России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond
В России перестанут продавать листовой чай под брендами Lipton и Brooke Bond.
БИЗНЕС Online 01:14
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Здоровье
Плюс 24 за сутки: новые случаи коронавируса выявили в Алтайском крае
За минувшие сутки 24 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае.
Московский Комсомолец 00:26
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Транспорт
В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска
В сообществе «Синие ведерки» появилась информация о том, что в Москве был выписан первый штраф в размере 5 тысяч рублей за проезд на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск.
Московский Комсомолец 27 апреля в 16:43
Футбол
Орлов – о коронавирусе: Россию оберегает прививка от туберкулёза
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением относительно того, как в России протекает пандемия коронавируса.
Metaratings 01:59
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
В НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России
Сильная рассредоточенность и невысокая мобильность россиян названы в числе причин невысокой заболеваемости коронавирусом в России.
RT на русском 01:57
Спорт
Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова
Советская гандболистка Марина Базанова скончалась в Бремене на 57-м году жизни.
Sports.ru вчера в 08:35
Футбол
Бывшего вратаря ФК «Оренбург» оштрафуют за интервью о Путине
Интервью Фролов дал Сергею Егорову, автору телеграм-канала и Youtube-шоу «Футбольный Биги».
Телеканал UTV вчера в 04:13
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03
Экономика
«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.
РБК 02:00
Энергетика
Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть
Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года.
Известия 00:35