ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,8% в годовом выражении, следует из оценки Минэкономразвития.

Минэкономразвития оценивает рост ВВП России в I квартале на 1,8%

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Армия и оружие Армейским генералам решили поменять форму Минобороны предложило заменить форму высшим офицерам Вооруженных сил России; вместо каракулевых шапок они будут носить более дешевые меховые, говорится в проекте указа президента Владимира Путина.

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