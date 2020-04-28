Экономика
ИзвестияВ Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале
В I квартале 2020 года наблюдается рост внутреннего валового продукта (ВВП) России на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник, 28 апреля, на сайте Минэкономразвития.
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с чего всё началось
В феврале ВВП ускорил свой рост до 2,9%. В Минэкономразвития отмечают, что значительное влияние на этот показатель оказал календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней в феврале, а не 20, как в 2019 году).РБКвчера в 16:15
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Минэкономразвития: рост российского ВВП в I квартале составил 1,8%
Московский Комсомолецвчера в 16:30
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