Экономика

ИзвестияИзвестияВ Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале

В I квартале 2020 года наблюдается рост внутреннего валового продукта (ВВП) России на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник, 28 апреля, на сайте Минэкономразвития.
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с чего всё началось
В феврале ВВП ускорил
 свой рост до 2,9%. В Минэкономразвития отмечают, что значительное влияние на этот показатель оказал календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней в феврале, а не 20, как в 2019 году).
РБКвчера в 16:15

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Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%

Ведомостивчера в 15:41

Минэкономразвития оценило квартальный рост ВВП в 1,8%

РБКвчера в 16:15

В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале

Известиявчера в 16:09

ВВП России в I квартале вырос на 1,8%

RT на русскомвчера в 15:58

Минэкономразвития: рост российского ВВП в I квартале составил 1,8%

Московский Комсомолецвчера в 16:30

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%

Интерфаксвчера в 15:37

МЭР оценило рост российского ВВП в I квартале в 1,8%

ТАССвчера в 15:25
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Общество

Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
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Общество

МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения

МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 05:45
Политика

Путин поручил регионам быть полностью готовыми к ЧП

Президент России Владимир Путин поручил всем регионам быть полностью готовыми к ЧП из-за возможных паводков и пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Глава государства отметил, что все регионы должны оперативно быть готовыми на любое развитие ситуации с паводками и пожарами, все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы.
Владивосток-Новости 27 апреля в 20:52
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

REGNUM вчера в 22:15
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Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
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Происшествия

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
Известия 00:19
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Общество

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Политика

Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве

RT на русском вчера в 12:09
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Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru вчера в 14:57
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
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Политика

Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов

Известия вчера в 13:18
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 27 апреля в 08:12
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

Власти утвердили выплаты петербуржцам старше 65 лет за самоизоляцию

В Санкт-Петербурге власти утвердили выплаты пенсионерам старше 65 лет за соблюдение режима самоизоляции.
АиФ Санкт-Петербург 01:22
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета вчера в 05:32
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Общество

В НИИ Минздрава назвали причины низкой заболеваемости COVID-19 в РФ

Плотность населения России и меньшее число турпоездок повлияли на низкую заболеваемость коронавирусом по сравнению с другими странами.
Российская газета вчера в 21:19
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Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
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Экономика

В России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond

В России перестанут продавать листовой чай под брендами Lipton и Brooke Bond.
БИЗНЕС Online 01:14
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Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
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Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
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Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

РИА Новости вчера в 14:41
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Космос

К Земле приближается астероид диаметром до 4 километров

БИЗНЕС Online вчера в 08:18
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