с чего всё началось

В I квартале 2020 года наблюдается рост внутреннего валового продукта (ВВП) России на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник, 28 апреля, на сайте Минэкономразвития.

В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале

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