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ИнтерфаксИнтерфаксМинэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%

В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основное падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до I квартала 2021 года.
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с чего всё началось
В феврале ВВП ускорил
 свой рост до 2,9%. В Минэкономразвития отмечают, что значительное влияние на этот показатель оказал календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней в феврале, а не 20, как в 2019 году).
РБК16:15

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Минэкономразвития оценило квартальный рост ВВП в 1,8%

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В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в первом квартале

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МЭР оценило рост российского ВВП в I квартале в 1,8%

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Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%

Ведомости15:41

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%

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ВВП России в I квартале вырос на 1,8%

RT на русском15:58
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Политика

Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.
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На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей

На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
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Общество

960 российских военных заразились коронавирусом

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Игры

The Last of Us: Part II вновь можно предзаказать в PS Store

Sony вслед за объявлением даты выхода The Last of Us: Part II возобновила сбор предварительных заказов, которые закрыли и отменили, вернув деньги, после недавнего переноса релиза.
Игромания.ру 13:03
Экономика

ЦБ ожидает снижения кредитования физлиц в 2020 году на 5%

Розничное кредитование в России в 2020 году может снизиться на 5%, а ипотечное — вырасти на 10%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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Космос

Космический риф: НАСА опубликовало новое фото, сделанное телескопом «Хаббл»

В честь юбилея НАСА опубликовало новое изображение космоса, сделанное "Хабблом".
Газета Metro 26 апреля в 09:16
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Общество

Россия вышла на восьмое место по числу заразившихся коронавирусом

По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч.
РИА Новости 04:35
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Общество

Беглов: в Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая

Принятые ранее в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с коронавирусом продлятся до 12 мая включительно, сообщил губернатор города Александр Беглов в видеообращении, распространенном его пресс-службой.
Аргументы и Факты 15:38
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 16:32
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
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Общество

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Общество

Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу

Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
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Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 15:08
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Общество

В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
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Общество

За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей

Виновник обязан заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Но гораздо больше финансовые потери понесут те, кто оскорбил публично.
Комсомольская правда 15:51
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Общество

Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции.
Газета.Ru 15:43
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Происшествия

Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 28 апреля

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 38 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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Экономика

«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года

Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей.
REGNUM 07:46
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Кино

Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года

Вечерняя Москва 14:23
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Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
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Футбол

В ФИФА разочарованы прекращением дела против Беккенбауэра

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением о прекращении дела против Франца Беккенбауэра, обвиняемого в коррупции и мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Газета.Ru 16:05
Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
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Общество

Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая

Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 12 мая.
ТАСС 15:30
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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