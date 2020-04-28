с чего всё началось

В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основное падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до I квартала 2021 года.

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%

Политика Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.

Общество 960 российских военных заразились коронавирусом "В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.

Игры The Last of Us: Part II вновь можно предзаказать в PS Store Sony вслед за объявлением даты выхода The Last of Us: Part II возобновила сбор предварительных заказов, которые закрыли и отменили, вернув деньги, после недавнего переноса релиза.

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K

Общество Беглов: в Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая Принятые ранее в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с коронавирусом продлятся до 12 мая включительно, сообщил губернатор города Александр Беглов в видеообращении, распространенном его пресс-службой.

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 3,9K

Общество Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости. 31

Киберспорт Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2 28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 3

Общество Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции. 279

Общество Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда. 277

Футбол В ФИФА разочарованы прекращением дела против Беккенбауэра Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением о прекращении дела против Франца Беккенбауэра, обвиняемого в коррупции и мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Политика Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. 845