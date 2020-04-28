Коронавирус
ИнтерфаксМинэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%
В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основное падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до I квартала 2021 года.
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Политика
Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена
Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.
Коммерсантъ 16:46
Недвижимость
На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей
На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
Общество
960 российских военных заразились коронавирусом
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Игры
The Last of Us: Part II вновь можно предзаказать в PS Store
Sony вслед за объявлением даты выхода The Last of Us: Part II возобновила сбор предварительных заказов, которые закрыли и отменили, вернув деньги, после недавнего переноса релиза.
Игромания.ру 13:03
Экономика
ЦБ ожидает снижения кредитования физлиц в 2020 году на 5%
Розничное кредитование в России в 2020 году может снизиться на 5%, а ипотечное — вырасти на 10%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 08:29
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Космос
Космический риф: НАСА опубликовало новое фото, сделанное телескопом «Хаббл»
В честь юбилея НАСА опубликовало новое изображение космоса, сделанное "Хабблом".
Газета Metro 26 апреля в 09:16
Общество
Россия вышла на восьмое место по числу заразившихся коронавирусом
По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч.
РИА Новости 04:35
Общество
Беглов: в Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая
Принятые ранее в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с коронавирусом продлятся до 12 мая включительно, сообщил губернатор города Александр Беглов в видеообращении, распространенном его пресс-службой.
Аргументы и Факты 15:38
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 16:32
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
Общество
Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
Киберспорт
Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2
28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 15:08
Общество
В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
Общество
За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей
Виновник обязан заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Но гораздо больше финансовые потери понесут те, кто оскорбил публично.
Комсомольская правда 15:51
Общество
Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции.
Газета.Ru 15:43
Происшествия
Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 28 апреля
Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 38 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Ivbg.ru 13:51
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 06:29
Экономика
«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года
Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей.
REGNUM 07:46
Кино
Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года
Вечерняя Москва 14:23
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Футбол
В ФИФА разочарованы прекращением дела против Беккенбауэра
Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением о прекращении дела против Франца Беккенбауэра, обвиняемого в коррупции и мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Газета.Ru 16:05
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
Общество
Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая
Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 12 мая.
ТАСС 15:30
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32