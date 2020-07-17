Коронавирус
ИзвестияВ Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне
Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
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с чего всё началось
ВВП России в июне 2020 года сократился на 6,4% в годовом выражении, говорится в докладе «Картина деловой активности», опубликованном Минэкономразвития.РБКвчера в 16:01
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Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне
Минэкономразвития Россиивчера в 12:45
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Общество
Специалисты ФМБА направятся на космодром Восточный
Отряд медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) направится на космодром Восточный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:44
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
Транспорт
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Здоровье
В Башкирии комары заразили людей серьёзной болезнью
В Башкирии выявили случаи дирофиляриоза. Это вид гельминтоза, который чаще всего поражает животных. Однако иногда заражаются и люди.
UfaTime.ru вчера в 23:11
Политика
Портреты президентов Клинтона и Буша исчезли из фойе Белого дома — CNN
Портреты экс-президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего были убраны из гранд-фойе Белого дома в Вашингтоне.
ИА Красная Весна 02:13
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Кино
Okko запускает бесплатные показы фильмов о музеях и художниках
Мультимедийный сервис Okko запускает бесплатные показы фильмов о крупнейших музеях и выдающихся художниках.
BFM.ru вчера в 18:31
Общество
У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами
В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader, на борту которого могут находиться россияне.
Российская газета вчера в 19:30
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16 июля в 16:02
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн
Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском вчера в 20:50
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Полковник Квачков поддержал опального попа
Lenta.ru вчера в 05:13
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
Футбол
Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия вчера в 13:46
Армия и оружие
Украинский эксперт размечтался об уничтожении российских войск в Крыму
Украинский военный эксперт Михаил Гончар заявил, что группировка российских войск в Крыму якобы может быть уничтожена за 36 часов.
Политическая Экспертиза 02:31
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Здоровье
Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России
Затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.
Известия вчера в 15:52
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском 16 июля в 19:15
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Здоровье
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
РИА Новости вчера в 04:23