с чего всё началось

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Общество Специалисты ФМБА направятся на космодром Восточный Отряд медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) направится на космодром Восточный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Жириновский считает выгодной деноминацию Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России. 99

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7K

Здоровье В Башкирии комары заразили людей серьёзной болезнью В Башкирии выявили случаи дирофиляриоза. Это вид гельминтоза, который чаще всего поражает животных. Однако иногда заражаются и люди. 4

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 927

Кино Okko запускает бесплатные показы фильмов о музеях и художниках Мультимедийный сервис Okko запускает бесплатные показы фильмов о крупнейших музеях и выдающихся художниках.

Общество У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader, на борту которого могут находиться россияне. 11

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства. 9

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Общество СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.

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Политика Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны» Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. 16

Футбол Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки 6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном. 4

Общество Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 482

Происшествия В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС). 1