с чего всё началось

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Технологии МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология. 2

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 848

Общество ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж» Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены. 4

Наука Определен ключевой фактор замедления старения Выяснилось, что в замедлении процесса старения человека существенную роль играет поддержание нормального уровня железа в крови. 13

Происшествия Мексиканцы устроили беспорядки из-за дела о казни 43 студентов В ходе акции около 300 студентов педагогического колледжа потребовали от властей страны расследовать дело о казни 43 студентов в 2014 году.

Здоровье Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург. 756

Экономика Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков. 277

Общество Эксперт рассказал об уловках телефонных мошенников Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, что телефонные мошенники предпочитают, как правило, действовать в тех сферах, где есть определенная неясность в вопросах предоставления государственной или бизнес-услуги.

Наука У побережья Калифорнии ученые обнаружили глубоководных рыб-невидимок Американские океанологи из Смитсоновского музея естественной истории у побережья Калифорнии открыли 16 видов глубоководных рыб, которые практически не видны в воде остальным морским обитателям. 16

Хоккей Андрей Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ «Поздравляю Андрея Василевского с тем, что он третий раз подряд номинирован на "Везина Трофи"», — написал агент хоккеиста в своем Twitter-аккаунте.

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 123

Технологии Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере. 21

Общество Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в РФ снизилась в три раза "По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", - сообщает сайт Роспотребнадзора в субботу.

Технологии Созданы камеры наблюдения для размещения на живых жуках Учёные из Вашингтонского университета создали камеры наблюдения для размещения на живых жуках. Системой можно управлять по Bluetooth. 6