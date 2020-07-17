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ИзвестияВ Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне
Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
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Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития.Известия13:46
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Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне
Минэкономразвития России12:45
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Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Технологии
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики
Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:32
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
Армия и оружие
Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны
Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».
ИА Красная Весна вчера в 06:11
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
News.ru вчера в 10:00
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com 15 июля в 09:11
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Выяснилось, что в замедлении процесса старения человека существенную роль играет поддержание нормального уровня железа в крови.
ToDay News Ufa 08:49
Происшествия
Мексиканцы устроили беспорядки из-за дела о казни 43 студентов
В ходе акции около 300 студентов педагогического колледжа потребовали от властей страны расследовать дело о казни 43 студентов в 2014 году.
Lenta.ru 21:26
Здоровье
В США подтвердился случай заражения человека бубонной чумой от белок
Новых случаев заражения не выявлено. Это первый случай заражения человека чумой в Колорадо с 2015 года.
НТВ 15:11
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 16:04
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Политика
Трамп заявил о нежелании рекомендовать американцам носить маски
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен заставлять американцев носить медицинские маски.
Известия 20:57
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru 17:45
Общество
Эксперт рассказал об уловках телефонных мошенников
Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, что телефонные мошенники предпочитают, как правило, действовать в тех сферах, где есть определенная неясность в вопросах предоставления государственной или бизнес-услуги.
Online47.ru 20:09
Наука
У побережья Калифорнии ученые обнаружили глубоководных рыб-невидимок
Американские океанологи из Смитсоновского музея естественной истории у побережья Калифорнии открыли 16 видов глубоководных рыб, которые практически не видны в воде остальным морским обитателям.
МонаВиста 13:02
Хоккей
Андрей Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
«Поздравляю Андрея Василевского с тем, что он третий раз подряд номинирован на "Везина Трофи"», — написал агент хоккеиста в своем Twitter-аккаунте.
CT news 05:55
Футбол
«Спартак» показал, как готовится к полуфиналу Кубка России с «Зенитом»
Футболисты «Спартака» продолжают готовиться к полуфиналу Кубка России с «Зенитом».
Soccer.ru 16:14
Здоровье
В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Казахстане
В Казахстане наблюдается спад коронавирусной инфекции, эпидемиологическая ситуация нормализуется.
Радио Sputnik 10:55
Армия и оружие
Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Россия может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США.
Evo-rus.com 15:34
Происшествия
Пожар на складе картона в Мытищах локализован
RT на русском 22:10
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 15 июля в 03:12
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.
Astera 09:37
Общество
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в РФ снизилась в три раза
"По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", - сообщает сайт Роспотребнадзора в субботу.
Интерфакс 21:17
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Технологии
Созданы камеры наблюдения для размещения на живых жуках
Учёные из Вашингтонского университета создали камеры наблюдения для размещения на живых жуках. Системой можно управлять по Bluetooth.
Ferra вчера в 10:31
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv 06:21