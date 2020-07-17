Будьте в Плюсе
Главное
США
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.В источнике
С чего всё началось
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития
.
Известиявчера в 13:46
Подробнее о событии
РБК

Спад экономики России сократился в два раза за два месяца

РБКвчера в 16:01
Минэкономразвития России

Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне

Минэкономразвития Россиивчера в 12:45
Известия

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Известиявчера в 13:46
REGNUM

Минэкономразвития оценило падение ВВП России во II квартале в 9,6%

REGNUMвчера в 13:36
ТАСС

Спад ВВП РФ во II квартале составил 9,6%

ТАССвчера в 13:03
Интерфакс

Падение ВВП РФ в июне замедлилось до 6,4%

Интерфаксвчера в 13:02
Коммерсантъ

Минэкономики оценило падение ВВП России в июне в 6,4%

Коммерсантъвчера в 14:38
Реклама

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газетавчера в 23:28
18
Реклама

Депутат Рады назвал способ спасения Украины

Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
REGNUM00:35
122
Реклама

Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр

«По поручению президента России министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в городе Кызыле многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском01:16
Реклама

Ученые подтвердили, что люди в Америке появились раньше, чем считалось

Ученые подтвердили, что окаменевшие фекалии, которые сохранились в пещерах Пэйсли на западе Соединенных Штатов, остались от людей, живших здесь более 12 200 лет назад, то есть до появления культуры Кловис.
Evo-rus.comвчера в 08:53
29
Реклама
Реклама

СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русскомвчера в 19:15
1,8K

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

В Нью-Йорке задержали четырех человек, которые в пятницу вылили синюю краску на желтые буквы Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), нанесенные ранее на асфальт у входа в небоскреб Trump Tower.
Российская газета23:05
2
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама