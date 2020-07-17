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ИзвестияВ Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне
Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
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Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития.Известия13:46
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Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне
Минэкономразвития России12:45
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Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
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Общество
В столицу пришло «московское лето»
В столицу пришло «московское лето». Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС в субботу, 18 июля.
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Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа
RT на русском 17:03
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Депутаты Госдумы обратились в РФС с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и другие депутаты приняли решение направить письма министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой оставить «Оренбург» в сильнейшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.
Sport.rbc.ru 16:53
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
Футбол
«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон
В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
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Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
В коллекции появится немало новинок, включая даже изображения матрешки.
Astera 11:39
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru вчера в 08:08
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
Авто
Стартовало производство нового самосвала КамАЗ-6595
Стало известно, что в Набережных Челнах началась тестовая сборка очередной модели нового семейства грузовиков с кабиной К5 — самосвала КАМАЗ-6595.
32CARS.ru 15 июля в 11:47
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заражений коронавирусом
За последние 24 часа в мире выявили более 237 тысяч новых случаев заражения COVID-19.
АБН 17:29
Общество
Симоньян рассказала, как её домогались
SM News 11:32
Шоу-бизнес
Мировые звезды запустили флешмоб с сексуальными фото в купальниках
Супермодели Алессандра Амбросио и Кендалл Дженнер, певица Дуа Липа и другие мировые звезды продемонстрировали свою фигуру в Instagram-блогах.
Экономика сегодня 07:55
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru 17:45
Культура
Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов
Московский Комсомолец 08:32
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Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Игромания.ру 10:48
Экономика
Депутаты спросили у кабмина о компенсациях по вкладам в Сбербанке СССР
Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку в преддверии отчета правительства в парламенте в очередной раз поднял тему об урегулировании обязательств, помещенных до 20 июня 1991 г. на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 г. - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, сообщил "Интерфаксу" лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Интерфакс - Россия 05:31
Общество
Федеральные власти США казнили третьего за неделю заключенного
Три казни за неделю в США были приведены в исполнение по решению властей федерального уровня, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 19:17
Политика
Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала
Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
URA.Ru 18:35
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news 14:23
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
Армия и оружие
В США объяснили массовое падение американских истребителей
Американский портал напоминает: 13 июля на авиабазе Холломан в штате Нью-Мексико разбился F-16C Fighting Falcon – многоцелевой истребитель ВВС США.
ПолитРоссия 03:19
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Спорт
В GOG бесплатно раздают Warhammer 40,000: Rites of War
В GOG началась раздача Warhammer 40,000: Rites of War. Пользователи магазина смогут получить стратегию бесплатно до 19 июля.
Cyber.sports.ru 11:11