с чего всё началось

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Экономика Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. 189

Общество В столицу пришло «московское лето» В столицу пришло «московское лето». Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС в субботу, 18 июля.

Футбол Депутаты Госдумы обратились в РФС с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и другие депутаты приняли решение направить письма министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой оставить «Оренбург» в сильнейшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон. 7

Экономика S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. 4

Футбол «Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.

Армия и оружие Военные США преследовали российские броневики в Сирии По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.

Происшествия Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.

Общество Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 456

Авто Стартовало производство нового самосвала КамАЗ-6595 Стало известно, что в Набережных Челнах началась тестовая сборка очередной модели нового семейства грузовиков с кабиной К5 — самосвала КАМАЗ-6595. 2

Шоу-бизнес Мировые звезды запустили флешмоб с сексуальными фото в купальниках Супермодели Алессандра Амбросио и Кендалл Дженнер, певица Дуа Липа и другие мировые звезды продемонстрировали свою фигуру в Instagram-блогах.

Экономика Депутаты спросили у кабмина о компенсациях по вкладам в Сбербанке СССР Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку в преддверии отчета правительства в парламенте в очередной раз поднял тему об урегулировании обязательств, помещенных до 20 июня 1991 г. на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 г. - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, сообщил "Интерфаксу" лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. 1

Общество Федеральные власти США казнили третьего за неделю заключенного Три казни за неделю в США были приведены в исполнение по решению властей федерального уровня, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств. 54

Политика ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2» Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 4

Политика В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости". 30