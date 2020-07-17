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ИзвестияИзвестияВ Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
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с чего всё началось
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития
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Экономика

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Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
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Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

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Футбол

«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон

В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
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Военные США преследовали российские броневики в Сирии

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Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала

Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
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Депутаты спросили у кабмина о компенсациях по вкладам в Сбербанке СССР

Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку в преддверии отчета правительства в парламенте в очередной раз поднял тему об урегулировании обязательств, помещенных до 20 июня 1991 г. на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 г. - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, сообщил "Интерфаксу" лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
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Общество

Федеральные власти США казнили третьего за неделю заключенного

Три казни за неделю в США были приведены в исполнение по решению властей федерального уровня, передает РИА Новости.
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Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

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Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
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ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Армия и оружие

В США объяснили массовое падение американских истребителей

Американский портал напоминает: 13 июля на авиабазе Холломан в штате Нью-Мексико разбился F-16C Fighting Falcon – многоцелевой истребитель ВВС США.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
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