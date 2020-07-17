В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

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Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.