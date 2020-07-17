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Известия

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.В источнике
С чего всё началось
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития
.
Известиявчера в 13:46
Подробнее о событии
РБК

Спад экономики России сократился в два раза за два месяца

РБКвчера в 16:01
Коммерсантъ

Минэкономики оценило падение ВВП России в июне в 6,4%

Коммерсантъвчера в 14:38
Минэкономразвития России

Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне

Минэкономразвития Россиивчера в 12:45
ТК Звезда

Спад ВВП в России в июне замедлился почти вдвое

ТК Звездавчера в 13:44
REGNUM

Минэкономразвития оценило падение ВВП России во II квартале в 9,6%

REGNUMвчера в 13:36
ТАСС

Спад ВВП РФ во II квартале составил 9,6%

ТАССвчера в 13:03
Известия

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Известиявчера в 13:46
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Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер03:40
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Турция намерена выпустить электромобиль к концу 2022 года

"Строительство завода планируется завершить за 18 месяцев, а к концу 2022 года с конвейера сойдет первый серийный электромобиль турецкого производства", - заявил Эрдоган на церемонии закладки фундамента автозавода в провинции Бурса.
РИА Новости15:53
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СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК16 июля в 11:22
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Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА

Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:52
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