Экономика
ИзвестияВ Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне
Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
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с чего всё началось
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития.Известиявчера в 13:46
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Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне
Минэкономразвития Россиивчера в 12:45
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Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Футбол
Опубликованы фотографии формы «Реала» на следующий сезон
Metaratings 13:45
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
Политика
Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 млн, всего скончались более 585 тыс. пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 17 июля.
Известия вчера в 17:14
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
Общество
Собянин рассчитывает, что Москва не пропустит День города
День города в Москве состоится, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Вести.Ru 11:43
Экономика
«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей
"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей.
Газета.Ru 16 июля в 11:42
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Происшествия
В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек
Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Одесса — Рени, сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
REGNUM 03:51
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Piter.tv 07:45
Происшествия
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в КБР
RT на русском 13:02
Технологии
Бывший эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса
Экс-эксперт Всемирной организации здравоохранения Клаус Штор заявил, что пандемия коронавируса закончится только после появления иммунитета у 80% жителей Земли.
News.ru 15:01
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева назвала свой брак «чудовищной» ошибкой молодости
Лазарева отметила, что смогла поправить эту ошибку спустя десять лет. Сейчас актриса счастлива в браке.
Политическая Экспертиза 09:21
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала совет Филлипу Киркорову о секрете семейного счастья
Подписчики посчитали, что в ней звезда дала совет семейного счастья Филиппу Киркорову.
Актуальные Новости 14:50
Общество
Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики
Лондонская студия FMV Future, известная по The Bunker, и издательство Wales Interactive анонсировали FMV-игру Gamer Girl, и это оказалось неудачным шагом.
Игромания.ру вчера в 11:36
Происшествия
Российские врачи бросили мужчину с эпилепсией
Родственники Михаила Тимохина из Коломны были вынуждены подать на врачей «Скорой помощи» жалобу в Минздрав.
Рамблер 13:27
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Evo-rus.com вчера в 03:27
Автоспорт
Марко заявил, что «Ред Булл» мешает фундаментальная проблема с машиной
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал разочаровывающие результаты команды в квалификации Гран-при Венгрии, где Макс Ферстаппен занял седьмое место, а Александер Албон — лишь 13-е.
Чемпионат 14:47
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 15 июля в 10:51
Политика
МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала приоритетом Еревана в ситуации с обострением на границе с Азербайджаном устранение препятствий на пути к мирному процессу.
РИА Новости 14:09
Кино
Стал известен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
ФАН 16 июля в 23:14
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10