Экономика

ИзвестияИзвестияВ Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
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с чего всё началось
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития
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Известиявчера в 13:46

Подробнее о событии

Спад экономики России сократился в два раза за два месяца

РБКвчера в 16:01

Минэкономики оценило падение ВВП России в июне в 6,4%

Коммерсантъвчера в 14:38

Спад ВВП РФ во II квартале составил 9,6%

ТАССвчера в 13:03

Спад ВВП в России в июне замедлился почти вдвое

ТК Звездавчера в 13:44

Минэкономразвития оценило падение ВВП России во II квартале в 9,6%

REGNUMвчера в 13:36

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Известиявчера в 13:46

Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне

Минэкономразвития Россиивчера в 12:45
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Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
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Политика

В Пентагоне не комментируют дело о «передаче секретных данных» военным

REGNUM 12:23
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Футбол

Опубликованы фотографии формы «Реала» на следующий сезон

Metaratings 13:45
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка

46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
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Политика

Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе

Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 млн, всего скончались более 585 тыс. пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 17 июля.
Известия вчера в 17:14
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Здоровье

Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе

По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
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Общество

Собянин рассчитывает, что Москва не пропустит День города

День города в Москве состоится, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Вести.Ru 11:43
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Экономика

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей.
Газета.Ru 16 июля в 11:42
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Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
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Происшествия

В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек

Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Одесса — Рени, сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
REGNUM 03:51
11
Армия и оружие

Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Piter.tv 07:45
130
Происшествия

Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в КБР

RT на русском 13:02
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

РБК 08:57
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Технологии

Бывший эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса

Экс-эксперт Всемирной организации здравоохранения Клаус Штор заявил, что пандемия коронавируса закончится только после появления иммунитета у 80% жителей Земли.
News.ru 15:01
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева назвала свой брак «чудовищной» ошибкой молодости

Лазарева отметила, что смогла поправить эту ошибку спустя десять лет. Сейчас актриса счастлива в браке.
Политическая Экспертиза 09:21
9
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала совет Филлипу Киркорову о секрете семейного счастья

Подписчики посчитали, что в ней звезда дала совет семейного счастья Филиппу Киркорову.
Актуальные Новости 14:50
Общество

Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики

Лондонская студия FMV Future, известная по The Bunker, и издательство Wales Interactive анонсировали FMV-игру Gamer Girl, и это оказалось неудачным шагом.
Игромания.ру вчера в 11:36
Происшествия

Российские врачи бросили мужчину с эпилепсией

Родственники Михаила Тимохина из Коломны были вынуждены подать на врачей «Скорой помощи» жалобу в Минздрав.
Рамблер 13:27
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Evo-rus.com вчера в 03:27
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Автоспорт

Марко заявил, что «Ред Булл» мешает фундаментальная проблема с машиной

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал разочаровывающие результаты команды в квалификации Гран-при Венгрии, где Макс Ферстаппен занял седьмое место, а Александер Албон — лишь 13-е.
Чемпионат 14:47
Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 15 июля в 10:51
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Политика

МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала приоритетом Еревана в ситуации с обострением на границе с Азербайджаном устранение препятствий на пути к мирному процессу.
РИА Новости 14:09
Кино

Стал известен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

ФАН 16 июля в 23:14
2
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
4,4K
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