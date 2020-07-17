с чего всё началось

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Общество Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года. 124

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 95

Общество ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 млн, всего скончались более 585 тыс. пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 17 июля. 24

Здоровье Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии. 16

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 245

Происшествия В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Одесса — Рени, сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области. 11

Армия и оружие Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств. 130

Технологии Бывший эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса Экс-эксперт Всемирной организации здравоохранения Клаус Штор заявил, что пандемия коронавируса закончится только после появления иммунитета у 80% жителей Земли. 1

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

Общество Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики Лондонская студия FMV Future, известная по The Bunker, и издательство Wales Interactive анонсировали FMV-игру Gamer Girl, и это оказалось неудачным шагом.

Происшествия Российские врачи бросили мужчину с эпилепсией Родственники Михаила Тимохина из Коломны были вынуждены подать на врачей «Скорой помощи» жалобу в Минздрав. 4

Автоспорт Марко заявил, что «Ред Булл» мешает фундаментальная проблема с машиной Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал разочаровывающие результаты команды в квалификации Гран-при Венгрии, где Макс Ферстаппен занял седьмое место, а Александер Албон — лишь 13-е.

Экономика Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. 992

Политика МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала приоритетом Еревана в ситуации с обострением на границе с Азербайджаном устранение препятствий на пути к мирному процессу.