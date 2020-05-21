Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара в 2020 году на уровне 72,6 рубля, в 2021 году - 74,7 рубля за доллар, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленного министерством экономического развития.

с чего всё началось

В Министерстве экономического развития спрогнозировали среднегодовой курс доллара США. В ведомстве ожидают, что в 2020 году он установится на уровне 72,6 рубля. Такие данные содержатся в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития России на 2020-2023 годы.

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