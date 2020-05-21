Финансы
РИА НовостиМинэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс доллара
Согласно данным прогноза Минэкономразвития, в последующие годы среднегодовой курс доллара начнет снижаться: в 2022 году - до 73,3 руб, в 2023 году - до 72,1 рубля.
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Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара в 2020 году на уровне 72,6 рубля, в 2021 году - 74,7 рубля за доллар, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленного министерством экономического развития.РИА Новости16:11
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Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
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Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
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