Экономика
ПрофильВ Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара
В Министерстве экономического развития спрогнозировали среднегодовой курс доллара США. В ведомстве ожидают, что в 2020 году он установится на уровне 72,6 рубля. Такие данные содержатся в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития России на 2020-2023 годы.
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Общество
Путин предложил обсудить вопрос открытия гостиниц в Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обсудить вопрос открытия гостиниц.
ПолитРоссия 10:09
Армия и оружие
Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России
Учения в Латвии, проходящие в рамках осуществляемой НАТО программы расширенного передового присутствия Enhanced Forward Presence, наглядно показывают «бронированный кулак в действии», предназначенный для «сопротивления возможным агрессивным действиям Кремля против стран Балтии и Польши», пишет Defense Express.
Lenta.ru 17:17
Экономика
Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году
Минэкономразвития ждет восстановления экспорта до докризисного уровня только в 2023 г. По прогнозу министерства, в 2020 г. экспорт сократится более, чем в полтора раза — с $419 до $268 млрд.
Ведомости 16:16
Общество
Сергей Собянин: Каршеринг может возобновить работу в Москве с 25 мая
С 25 мая в столице может возобновить работу каршеринг. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 12:33
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Общество
Депздрав опроверг планы изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, который работает при Депздраве Москвы, писала, что столичные власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19.
RT на русском 07:05
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Кино
Фанаты добились выпуска «Лиги справедливости» от Зака Снайдера
Киностудия Warner Brothers все же прогнулась под напором фанатов вселенной DC и кинодела Зака Снайдера, которые требовали выпустить режиссерскую версию фильма про супергероев.
МИР 24 вчера в 22:08
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Политика
Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу
США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 16:03
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета 07:58
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone
Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
Футбол
Виктор Гончаренко рассказал о трансферных целях ЦСКА
Чемпионат 14:59
Путешествия
Хорватия пускает туристов без справок и тестов
Как рассказал Profi.Travel, глава представительства Хорватского национального офиса по туризму в России и странах СНГ Райко Ружичка, «все туристы прибывают по земле, никаких справок о здоровье и тестов от них не требуется, кроме стандартной анкеты, в которую надо вписать цель поездки и место проживания».
Profi.travel 12:09
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Наука
Ученые раскрыли состав покрытия гробниц в Древнем Египте
Состав вещества, которым были покрыты гробницы древнеегипетских мумий, определили ученые из Британского музея.
Слово и Дело 09:32
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
Общество
Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех
Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Известия 09:27
Здоровье
В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Политика
Глава украинской общины рассказала о комфортной интеграции в Крыму
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина рассказала о «комфортной интеграции» украинцев в культурное, общественное и экономическое российское пространство Крыма.
RT на русском 17:16
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 08:48
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве 9-месячного сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного ребёнка из-за его болезни, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
RT на русском 02:54
Наука
Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы
В публикации говорится, что омега-3 вообще полезны для многих систем организма, но ученые из США выяснили, что они еще и предупреждают рак молочной железы.
Что происходит 08:39
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM 08:11