Экономика

ПрофильПрофильВ Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара

В Министерстве экономического развития спрогнозировали среднегодовой курс доллара США. В ведомстве ожидают, что в 2020 году он установится на уровне 72,6 рубля. Такие данные содержатся в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития России на 2020-2023 годы.
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Минэкономразвития рассчитывает, что цена нефти в 2020 году составит $31,1

ТАСС17:03

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на 2020 год

News.ru16:53

В Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара

Профиль16:51

Доллар по 75 рублей и нефть по 35 долларов. Минэкономразвития представило свой прогноз на ближайшие годы

Фонтанка.Ру16:18

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс доллара

РИА Новости16:11

Аналитики спрогнозировали курс доллара на лето

Экономика сегодня13:59
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Общество

Путин предложил обсудить вопрос открытия гостиниц в Краснодарском крае

Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обсудить вопрос открытия гостиниц.
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53-летний Тайсон оголил торс и впечатлил болельщиков

Lenta.ru 14:17
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Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России

Учения в Латвии, проходящие в рамках осуществляемой НАТО программы расширенного передового присутствия Enhanced Forward Presence, наглядно показывают «бронированный кулак в действии», предназначенный для «сопротивления возможным агрессивным действиям Кремля против стран Балтии и Польши», пишет Defense Express.
Lenta.ru 17:17
Экономика

Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

Минэкономразвития ждет восстановления экспорта до докризисного уровня только в 2023 г. По прогнозу министерства, в 2020 г. экспорт сократится более, чем в полтора раза — с $419 до $268 млрд.
Ведомости 16:16
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Общество

Сергей Собянин: Каршеринг может возобновить работу в Москве с 25 мая

С 25 мая в столице может возобновить работу каршеринг. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 12:33
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Газета.Ru 15:10
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Общество

Депздрав опроверг планы изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, который работает при Депздраве Москвы, писала, что столичные власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19.
RT на русском 07:05
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Общество

Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова

Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
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Кино

Фанаты добились выпуска «Лиги справедливости» от Зака Снайдера

Киностудия Warner Brothers все же прогнулась под напором фанатов вселенной DC и кинодела Зака Снайдера, которые требовали выпустить режиссерскую версию фильма про супергероев.
МИР 24 вчера в 22:08
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Общество

На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Политика

Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу

США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 16:03
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Общество

Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета 07:58
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Здоровье

В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака

Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Гаджеты

Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone

Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
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Футбол

Виктор Гончаренко рассказал о трансферных целях ЦСКА

Чемпионат 14:59
Путешествия

Хорватия пускает туристов без справок и тестов

Как рассказал Profi.Travel, глава представительства Хорватского национального офиса по туризму в России и странах СНГ Райко Ружичка, «все туристы прибывают по земле, никаких справок о здоровье и тестов от них не требуется, кроме стандартной анкеты, в которую надо вписать цель поездки и место проживания».
Profi.travel 12:09
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
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Наука

Ученые раскрыли состав покрытия гробниц в Древнем Египте

Состав вещества, которым были покрыты гробницы древнеегипетских мумий, определили ученые из Британского музея.
Слово и Дело 09:32
Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
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Общество

Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех

Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Известия 09:27
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Здоровье

В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Политика

Глава украинской общины рассказала о комфортной интеграции в Крыму

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина рассказала о «комфортной интеграции» украинцев в культурное, общественное и экономическое российское пространство Крыма.
RT на русском 17:16
Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 08:48
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Жительница Коломны призналась в убийстве 9-месячного сына

Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного ребёнка из-за его болезни, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
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Наука

Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы

В публикации говорится, что омега-3 вообще полезны для многих систем организма, но ученые из США выяснили, что они еще и предупреждают рак молочной железы.
Что происходит 08:39
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Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
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Как работают Яндекс.Новости?
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