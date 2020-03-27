Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.
Читать в источнике
Комментировать112
с чего всё началось

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.
РБК10:11

Подробнее о событии

Предсказано будущее российской экономики при нынешних ценах на нефть

Lenta.ru12:46

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

РБК10:11

В Минэнерго РФ оценили влияние низких цен на нефть на экономику

Известия11:40

Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года

Газета.Ru11:25

Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25

Московский Комсомолец10:39

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

RT на русском11:57

В Минэнерго оценили сокращение спроса на нефть

РИА Новости11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости 18:04
Общество

Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБК 23:00
Происшествия

В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
РБК 13:29
Происшествия

В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус

В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
РБК 22:29
Политика

Нерабочая неделя может снизить число заражений коронавирусом в России

Нерабочая неделя может способствовать резкому снижению числу заражений новым коронавирусом в России.
Экономика сегодня 23:31
Шоу-бизнес

Песков подтвердил контакт с заболевшим коронавирусом Лещенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию.
News.ru 06:37
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord начнётся на 24 часа раньше

Игромания.ру 16:28
Игры

В Insurgency: Sandstorm можно поиграть бесплатно до 1 апреля

Разработчик игры – New World Interactive – предоставила возможность всем пользователям сервиса Steam поиграть бесплатно в новый шутер Insurgency: Sandstorm, при этом для пожелавших приобрести «стрелялку», будет действовать 50% скидка.
Faktom 10:22
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Телеканал 360° 10:29
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

РИА Новости 20:39
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости 09:41
Политика

Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию

МИД сформирует окончательные списки российских граждан, которые столкнулись с трудностями при возвращении в Россию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, и передаст их соответствующим ведомствам для организации рейсов, добавила Захарова.
РБК 15:51
Политика

Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 22:15
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Армия и оружие

Боевики ПНС Ливии обстреляли жилые районы Триполи

Наемники и радикалы обстреливают жилые кварталы района Каср бен Гашир, а в небе над районом Вади ар-Рабиа были замечены беспилотники ПНС.
Новостной фронт 25 марта в 04:01
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Газета.Ru 13:10
Здоровье

Главврач красноярской больницы считает, что коронавирусом переболеет 2\3 красноярцев

Главный врач Краевой клинической больницы Красноярска Егор Корчагин считает, что эпидемия в Красноярском крае вот-вот начнется.
Байкал24 16:58
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе

Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
Московский Комсомолец 13:51
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
Хоккей

Гендиректор «Сибири»: тренер Заварухин продолжает работу в команде

Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин продолжит работу в команде, заявил РИА Новости генеральный директор хоккейного клуба Кирилл Фастовский.
РИА Новости 11:06
Шоу-бизнес

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения Полина Гагарина празднует день рождения.
Экспресс газета 07:14
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Супругу Плющенко раскритиковали за «Пир по время чумы»

Чемпионат 10:42
Общество

На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы

Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Коммерсантъ 22:31
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное