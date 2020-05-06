Энергетика
РосбалтВ Минэнерго РФ порассуждали о сроках восстановления спроса на нефть
Мировой спрос на нефть не вернется быстро к докризисному уровню, полагает замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
Читать в источнике
Оценить
Мы оказались в беспрецедентной ситуации. На пике в апреле спрос падал почти на 30 млн барр. в сутки, то есть это 30% сокращения спроса на нефть и нефтепродукты. Таких ситуаций не было никогда — ни в условиях пандемии, ни в условиях войн, ни в условиях экономических кризисов.
— Павел Сорокин, дирижёрРБК 09:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 15:09, Ашберн
Комментарии
Общество
В Москве с 12 мая возобновят работу промпредприятия и стройки
С 12 мая в Москве планируют возобновить работу всех строительных организаций и промышленных предприятий.
РБК 09:52
Авто
Компания Skoda объявила скидки на машины в мае
CarsWeek.ru 06:06
Общество
В России вступил в силу запрет на «наливайки» в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу запрет на размещение так называемых «наливаек» в жилых домах, передает Парламентская газета.
9111.ru вчера в 07:42
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Наука
3D-печать на основе керамики поможет изготавливать детали для самолетов и ракет
Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новую технологию 3D-печати изделий на основе материалов из карбида кремния SiC и исследовали свойства изготовленных деталей.
Газета.Ru 10:19
Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath
Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста 12:38
Политика
Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
РИА Новости 13:57
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии
Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площадке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова.
Интерфакс 02:42
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек
В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов.
РБК 14:41
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу эпидемии
Германия прошла первую фазу пандемии, но борьба с вирусом будет продолжаться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 10:45
Политика
Путин поручил правительству координировать борьбу с коронавирусом
Правительство России должно координировать всю деятельность по борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Взгляд.ру 11:24
Здоровье
На Украине утверждают, что пик эпидемии пройден
Виктор Ляшко, работающий на Украине главным санитарным врачом, заявил о пройденном этапе пандемии коронавируса в стране.
Ореанда-Новости 11:05
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала России
Министерство иностранных дел Белоруссии приняло решение лишить аккредитации съемочную группу российского "Первого канала".
Московский Комсомолец 14:54
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости 15:01
Политика
Саакашвили подтвердил назначение в Нацсовет реформ Украины
Ранее главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил в своем Facebook, что 6 мая ожидается указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили секретарем Нацсовета реформ.
Rambler News Service 06:13
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
Футбол
«Я был в шоке, посмотрите, какой он большой». Тарасов показал винт, который вытащили из его ноги
Матч ТВ 13:54
Общество
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Lenta.ru 08:35
Футбол
«Зенит» предоставил клубную экипировку одной из больниц Петербурга
Петербургский «Зенит» в рамках социального проекта «Вместе победим!» направил клубные комплекты экипировки прошлых сезонов в одну из больниц города.
Матч ТВ 13:16
Политика
Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы администрации города.
Ведомости вчера в 10:33
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Футбол
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы
RuNews24.ru вчера в 19:35