Мы оказались в беспрецедентной ситуации. На пике в апреле спрос падал почти на 30 млн барр. в сутки, то есть это 30% сокращения спроса на нефть и нефтепродукты. Таких ситуаций не было никогда — ни в условиях пандемии, ни в условиях войн, ни в условиях экономических кризисов.

Мировой спрос на нефть не вернется быстро к докризисному уровню, полагает замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

В Минэнерго РФ порассуждали о сроках восстановления спроса на нефть

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