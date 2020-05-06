Энергетика

РосбалтРосбалтВ Минэнерго РФ порассуждали о сроках восстановления спроса на нефть

Мировой спрос на нефть не вернется быстро к докризисному уровню, полагает замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
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В Минэнерго предупредили о долгом восстановлении спроса на нефть

News.ruвчера в 10:25

Минэнерго России ожидает легкого дефицита нефти на рынке в III квартале

ПРАЙМвчера в 07:35

В Минэнерго увидели «первые ростки» восстановления глобального спроса на нефть

ТАССвчера в 08:44

Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления

Российская газетавчера в 08:23

Снижение товарных запасов нефти начнется только в третьем квартале - замминистра

Накануне.Ruвчера в 07:10

В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным

РИА Новостивчера в 06:41

В Минэнерго заявили о беспрецедентном падении спроса на нефть в апреле

РБКвчера в 09:05
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