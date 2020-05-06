Мировой спрос на нефть не вернется быстро к докризисному уровню, полагает замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

В Минэнерго РФ порассуждали о сроках восстановления спроса на нефть

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