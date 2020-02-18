БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Прогнозы по срокам завершения "Северного потока – 2" сохраняются, он будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

с чего всё началось

Газопровод "Северный поток-2" будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, утверждает заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на пресс-конференции в Берлине. Таким образом, прогнозы по завершению газопровода не изменились.

В Минэнерго РФ рассказали о будущем «Северного потока-2»

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