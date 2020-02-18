Общество
Российская газетаМинэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года
Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Прогнозы по срокам завершения "Северного потока – 2" сохраняются, он будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.РИА Новости09:20
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Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Армия и оружие
Украина и ЛНР обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле жилых кварталов на своей территории.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Происшествия
Павленскому предъявили обвинения во Франции
Финансы
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Экономика
«Газпром» разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%
"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Культура
Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение»
Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Технологии
Дочерняя компания Сбербанка выпустила для потребителей ТВ-приставку
Со вторник, 18 февраля, в России стартуют продажи ТВ-приставки Okko Smart Box. Гаджет станет первым широко известным устройством компании.
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США
Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.
Армия и оружие
Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»
Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе организации, который приводит ТАСС.
Фигурное катание
Тутберидзе: «Не ощущала в Загитовой особого таланта»
Никогда не ощущала в ней особого таланта. Катание у нее было не очень хорошее, а прыгала она только риттбергер.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Экономика
Пенсионеров заставят перейти на карты МИР
С начала июля этого года, 1 числа, Пенсионный фонд РФ в обязательном порядке заставит всех нынешних пенсионеров перевести свои пенсионные отчисления на карты банков, выпущенных на базе платёжной системы МИР.
Общество
В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва
В Москве госпитализировали журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, сообщил РБК его официальный представитель Табриз Шахиди.
Футбол
Дзюба рассказал об отношении к Черчесову и Карпину
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признал, что по-прежнему испытывает неприязнь к тренеру Валерию Карпину.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Политика
Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Политика
Трамп признал, что его твиты усложняют работу главы Минюста США
Президент США Дональд Трамп во вторник согласился с тем, что его публикации в социальной сети Twitter усложняют работу министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
Футбол
Атлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)
Сегодня, 18 февраля мадридский «Атлетико» примет на домашней арене «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Экономика
«Мы все дофаминовые алкоголики»: Герман Греф — о счастье, смартфонах и страхе перед Uber
Сбербанк — самая крупная компания в стране, которая тратит столько денег на науку, исследования и прикладные разработки.
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.