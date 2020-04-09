Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр./сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.

с чего всё началось

Речь идет о 14% от уровня I квартала 2020 года, сообщил представитель Минэнерго России. На этот шаг Москва может пойти в случае пропорционального снижения другими странами своей доли в общей добыче, передает ТАСС.

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