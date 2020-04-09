Энергетика
ИзвестияРоссия согласилась снизить добычу нефти на 14%
Речь идет о 14% от уровня I квартала 2020 года, сообщил представитель Минэнерго России. На этот шаг Москва может пойти в случае пропорционального снижения другими странами своей доли в общей добыче, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр./сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.РБКвчера в 13:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Комментарии
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Работающие с больными COVID-19 медики получат доплаты
Выплаты назначат на ближайшие три месяца, начиная с апреля. Так, врачи получат по 80 тыс. рублей.
Политика
Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Авто
Volkswagen хочет использовать синтетическое топливо для ДВС
Volkswagen Group, будучи таким крупным автопроизводителем с несколькими брендами под своим эгидой, может позволить себе инвестировать значительные средства в электрификацию без необходимости откладывать двигатель внутреннего сгорания на задний план.
Происшествия
В Карелии задержали экс-начальника колонии
Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Общество
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Здоровье
Из-за коронавируса в аптеках в 15 раз вырос спрос на лекарство от ВИЧ
Если в феврале 2019 года в аптеках было продано всего 22 упаковки «калетры», то в феврале нынешнего года — 349, в 15 с лишним раз больше.
Происшествия
Сбежавший от правосудия воронежец в Москве заболел коронавирусом
В Москве нашли сбежавшего от правосудия за оскорбление представителя власти 30-летнего воронежца, который заразился коронавирусом.
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью
Разговор состоялся на шоу Леры Кудрявцевой, Секрет на миллион и самое главное, народная артистка дала понять, что это её последнее интервью и больше она не намерена общаться с прессой.
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Общество
Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых
Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Общество
Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Политика
Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Политика
Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу
Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн
Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал указ, по которому оформить инвалидность теперь можно онлайн.
Футбол
Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.
Здоровье
Минздрав назвал основные симптомы коронавируса
Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.
Происшествия
В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом
Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
Экономика
Российским туроператорам выделят 3,5 млрд рублей субсидии
«Выделить Ростуризму из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере до 3,5 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий туроператорам на возмещение затрат», — сказано в документе.
Политика
В Кремле ждут эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе
Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.