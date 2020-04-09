Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия согласилась снизить добычу нефти на 14%

Речь идет о 14% от уровня I квартала 2020 года, сообщил представитель Минэнерго России. На этот шаг Москва может пойти в случае пропорционального снижения другими странами своей доли в общей добыче, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр./сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.
РБКвчера в 13:23

Подробнее о событии

Reuters: Россия готова сократить нефтедобычу максимум на 2 млн баррелей в сутки

Коммерсантъ05:06

Россия согласилась снизить добычу нефти на 14%

Известия04:56

В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ на 14%

ТАССвчера в 14:06

Что Россия выигрывает в нефтяной войне

РИА Новости01:00

Россия может сократить добычу нефти

Хакасия-Информ00:56

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

РБКвчера в 13:23

Россия готова сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки

Саминвестор03:23
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Комментарии

Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Работающие с больными COVID-19 медики получат доплаты

Выплаты назначат на ближайшие три месяца, начиная с апреля. Так, врачи получат по 80 тыс. рублей.
Вести Воронеж вчера в 08:58
Политика

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:52
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Авто

Volkswagen хочет использовать синтетическое топливо для ДВС

Volkswagen Group, будучи таким крупным автопроизводителем с несколькими брендами под своим эгидой, может позволить себе инвестировать значительные средства в электрификацию без необходимости откладывать двигатель внутреннего сгорания на задний план.
SpeedMe 06 апреля в 09:33
Происшествия

В Карелии задержали экс-начальника колонии

Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
РИА Новости 05:04
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом

Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Lenta.ru 06:03
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Здоровье

Из-за коронавируса в аптеках в 15 раз вырос спрос на лекарство от ВИЧ

Если в феврале 2019 года в аптеках было продано всего 22 упаковки «калетры», то в феврале нынешнего года — 349, в 15 с лишним раз больше.
РБК 05:49
Происшествия

Сбежавший от правосудия воронежец в Москве заболел коронавирусом

В Москве нашли сбежавшего от правосудия за оскорбление представителя власти 30-летнего воронежца, который заразился коронавирусом.
Обозреватель Врн 05:29
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью

Разговор состоялся на шоу Леры Кудрявцевой, Секрет на миллион и самое главное, народная артистка дала понять, что это её последнее интервью и больше она не намерена общаться с прессой.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
Общество

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости вчера в 19:08
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Политика

Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Lenta.ru 05:50
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 04:17
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Политика

Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 05:46
Общество

Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал указ, по которому оформить инвалидность теперь можно онлайн.
Комсомольская правда 06:04
Футбол

Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.
Интерфакс-Спорт 04:49
Здоровье

Минздрав назвал основные симптомы коронавируса

Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.
Коммерсантъ 06:04
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Экономика

Российским туроператорам выделят 3,5 млрд рублей субсидии

«Выделить Ростуризму из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере до 3,5 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий туроператорам на возмещение затрат», — сказано в документе.
БК55 вчера в 07:26
Политика

В Кремле ждут эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:25
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