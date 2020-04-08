Энергетика

РБКРБКРоссия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.
Читать в источнике
Комментировать405

Подробнее о событии

ОПЕК+ обсудит возможность снижение добычи, в том числе с США

Интерфакс19:04

Россия и Саудовская Аравия 9 апреля обсудят пути перемирия в нефтяной войне

ТАСС17:03

В Минэнерго подтвердили готовность России сократить добычу в рамках ОПЕК+

ФАН14:14

Россия готова сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки

Коммерсантъ14:25

В Минэнерго России заявили о готовности сократить добычу нефти на 14%

RT на русском14:12

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

РБК13:23

Россия обсудит с "большой ОПЕК+" сокращение добычи на 14%

РИА Новости14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:32, Ашберн

Комментарии

Авто

Bentley отправит свой флагман на покой

Quto.ru вчера в 10:06
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru 07:33
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
Экономика

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Футбол

Черчесов заявил, что коронавирус победим

ProstoProSport 12:46
Энергетика

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС 19:15
Авто

Fiat представил новый пикап Fiat Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Автоновости дня 05:00
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru 16:12
Армия и оружие

ОЗХО обвинила власти Сирии в использовании химоружия в 2017 году

Группа по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором ответственность за использование химического оружия в марте 2017 года возложена на сирийскую сторону, сообщается на сайте организации.
Московский Комсомолец 10:00
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Политика

США пересматривают объемы финансирования ВОЗ

США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 18:40
Здоровье

Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru 17:08
Происшествия

В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

РБК 00:39
Единоборства

Дмитрий Бивол: Я готов к бою с Канело во втором среднем весе

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол вновь заявил о своем желании и готовности провести поединок против Сауля «Канело» Альвареса во втором среднем весе.
Allboxing.ru 06:33
Гаджеты

В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12.
Актуальные Новости 16:03
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК 10:24
Политика

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости 16:34
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:35
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ 09:40
Космос

На марсоход «Персеверанс» установили колеса и парашют

N+1 06 апреля в 09:04
Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Кейв оказался в коме после кровоизлияния в мозг

Вести.Ru вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Александр Гудков на интервью довел Ксению Собчак до слез

Gazeta.SPb 17:43
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 09:20
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Как утверждает издание «Проект», в Астраханской области, в устье реки Волги есть резиденция, где отдыхает заместитель председателя Совета безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.
Ведомости 12:21
Космос

БКСДЗ завершила эскизный проект российско-белорусского спутника

Специалисты уже завершили эскизный проект российско-белорусского спутника и готовы представить его до июня.
Политическая Экспертиза 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное