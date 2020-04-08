Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.

В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Общество В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом Семь пациентов с положительным тестом на коронавирус COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Общество В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Петербургский парламент утвердил штрафы за нарушение самоизоляции За нарушение с использованием транспортного средства или повторное нарушение режима самоизоляции штраф составит уже 5 тыс. руб.

Экономика Российские водоканалы попросили правительство о поддержке Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ, объединяет 80% предприятий отрасли), частные операторы «Росводоканал» и РКС попросили правительство о субсидиях для компенсации недополученных доходов из-за снижения потребления и убытков из-за роста неплатежей, говорится в письме на имя премьера Михаила Мишустина от 7 апреля.

Экономика Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Как утверждает издание «Проект», в Астраханской области, в устье реки Волги есть резиденция, где отдыхает заместитель председателя Совета безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

Политика Сандерс вышел из президентской гонки Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.

Авто Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.

Экономика Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ "Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.

Здоровье Ученые спрогнозировали рост числа жертв коронавируса в ближайшее время Количество летальных исходов от заражения новым коронавирусом, предположительно, возрастет в ближайшую неделю не менее чем на пять тысяч в каждой из стран, в наибольшей степени затронутых пандемией, следует из еженедельного отчета Имперского колледжа Лондона.