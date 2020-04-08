Энергетика
REGNUMВ Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
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Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Общество
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
Семь пациентов с положительным тестом на коронавирус COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.
Общество
В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Политика
Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, об этом сообщил Дмитрий Песков.
Общество
Петербургский парламент утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
За нарушение с использованием транспортного средства или повторное нарушение режима самоизоляции штраф составит уже 5 тыс. руб.
Экономика
Российские водоканалы попросили правительство о поддержке
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ, объединяет 80% предприятий отрасли), частные операторы «Росводоканал» и РКС попросили правительство о субсидиях для компенсации недополученных доходов из-за снижения потребления и убытков из-за роста неплатежей, говорится в письме на имя премьера Михаила Мишустина от 7 апреля.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Общество
Делать тесты на коронавирус разрешили всем частным лабораториям
Российское правительство решило расширить круг лабораторий, тестирующих на коронавирус.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Как утверждает издание «Проект», в Астраханской области, в устье реки Волги есть резиденция, где отдыхает заместитель председателя Совета безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.
Политика
Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
Общество
Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа
Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Авто
Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором
Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.
Экономика
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ
"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
Биатлон
СБР может упразднить должность главного тренера сборной России
Москва, 8 апреля 2020, 08:16 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) может упразднить должность главного тренера сборной России.
Здоровье
Ученые спрогнозировали рост числа жертв коронавируса в ближайшее время
Количество летальных исходов от заражения новым коронавирусом, предположительно, возрастет в ближайшую неделю не менее чем на пять тысяч в каждой из стран, в наибольшей степени затронутых пандемией, следует из еженедельного отчета Имперского колледжа Лондона.
Хоккей
Овечкин принял вызов Галустяна и сбрил бороду
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял вызов юмориста Михаила Галустяна, сбрив бороду и усы.
Общество
Парковка в Москве станет бесплатной для медиков
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов попросил ввести бесплатную парковку для волонтеров и врачей, которые в настоящее время находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
Футбол
«Реал» объявил о снижении зарплат игроков
«Реал» вошел в число топ-клубов, снизивших зарплаты игроков на время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса.
Космос
Огромный астероид 1998 OR2 пролетит мимо Земли 29 апреля
Политика