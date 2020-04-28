Энергетика
RT на русскомВ Минэнерго России дали прогноз по средней цене нефти в 2020 году
Минэнерго России ожидает, что цена на нефть в 2020 году будет в среднем находиться на уровне чуть выше $30 за баррель. Об этом заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александр Гладков.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минэнерго РФ ожидает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на среднем уровне чуть больше $30 за баррель. Об этом в ходе онлайн-конференции "Тюменский нефтегазовый форум" сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.ТАСС07:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Здоровье
Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса
Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Общество
Мосгорсуд отказался принять обеспечительные меры по иску к Собянину
Мосгорсуд отказался приостановить действие указов Собянина о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков в качестве меры предварительной защиты по административному иску об отмене таких указов.
Ведомости 06:13
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес
В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния
В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Гаджеты
Apple отложила начало производства iPhone 12
Традиционно презентации новых моделей корпорация Apple проводит в первых числах сентября, и в конце месяца новые модели выходят на рынок.
Общественный контроль вчера в 10:31
Здоровье
Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Игры
Sony запатентовала технологию блокировки спойлеров
Sony зарегистрировала патент на технологию, позволяющую блокировать спойлеры.
CyberSport.ru вчера в 23:41
Общество
Шойгу поручил защитить увольняющихся срочников от коронавируса
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился обеспечить защиту срочников, увольняющихся в запас, от заражения коронавирусом.
News.ru 05:03
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной
Почему Батурину потребовались показания Чигиринского В австрийском суде в течение последних трех лет рассматривается дело о защите Виктором Батуриным чести, достоинства и деловой репутации, которые, по версии бизнесмена, пострадали от действий его сестры Елены Батуриной.
РБК 08:51
Кино
Серия романов Терри Пратчетта «Плоский мир» будет экранизирована
В серию «Плоский мир» вошли такие произведения Пратчетта, как «Цвет волшебства», «Посох и шляпа», «Мрачный Жнец» и многие другие.
RT на русском 05:56
Кино
Опубликовано фото Бенедикта Камбербэтча в костюме Железного человека
В интернете уже появились фото Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека.
ToDay News Ufa 00:33
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции
Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:30
Происшествия
На Украине случилось землетрясение
В Закарпатской области Украины случилось третье за месяц землетрясение, передает «Страна.ua» со ссылкой на Главный центр специального контроля государственного космического агентства республики.
Lenta.ru 08:47
Общество
Еще три жителя Самарской области умерли от коронавируса
Во вторник, 28 апреля, в Самарской области зафиксировали 8 новых случаев заражения коронавируса.
ГТРК Самара 03:56
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, сообщила его пресс-служба.
RT на русском 08:15
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Экономика
Курские ИП без работников могут получить безвозмездную выплату
Согласно постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года за №576 ИП без работников могут получить безвозмездную выплату от государства в размере 12 130 руб.
ТРК Сейм (Курск) 05:24