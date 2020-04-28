Энергетика
RT на русскомВ Минэнерго России дали прогноз по средней цене нефти в 2020 году
Минэнерго России ожидает, что цена на нефть в 2020 году будет в среднем находиться на уровне чуть выше $30 за баррель. Об этом заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александр Гладков.
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Минэнерго РФ ожидает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на среднем уровне чуть больше $30 за баррель. Об этом в ходе онлайн-конференции "Тюменский нефтегазовый форум" сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.ТАСС07:39
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