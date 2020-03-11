Энергетика
Газета.RuВ Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Справедливой ценой на нефть является - $45- $55 за баррель. Об этом сказал в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин. Он полагается, что цена на нефть около $55 обеспечит восполнение добычи, а также позволит инвестировать в проекты.
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