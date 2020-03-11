Энергетика
Lenta.ruОценена себестоимость добычи нефти в России
Себестоимость добычи нефти в России составляет от 9 до 20 долларов за баррель в зависимости от проекта. Об этом рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает Reuters. По его словам, в эту сумму уже включены операционные и капитальные затраты.
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