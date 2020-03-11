Себестоимость добычи нефти в России составляет от 9 до 20 долларов за баррель в зависимости от проекта. Об этом рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает Reuters. По его словам, в эту сумму уже включены операционные и капитальные затраты.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Здоровье У коронавируса выявили новые симптомы Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).

Политика Белоруссия отмечает сближение позиций с Россией по поставкам нефти Ситуация на нефтяном рынке, которая сложилась после развала сделки ОПЕК, сближает позиции Москвы и Минска в вопросах поставок энергоносителей, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным По его словам, расхождения в цифрах, которые еще есть у двух сторон, сейчас уменьшаются.

Общество Симоньян ответила на обвинения Навального Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.

Политика В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил В подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.

Путешествия В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.

Наука Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12 Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.

Футбол Иличич установил абсолютный рекорд в матчах плей-офф Лиги чемпионов На 82-ой минуте Йосип Иличич оформил покер и принес своей команде волевую победу, а также стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который смог забить четыре мяча в выездном матче плей-офф турнира.

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.