Энергетика

Lenta.ruLenta.ruОценена себестоимость добычи нефти в России

Себестоимость добычи нефти в России составляет от 9 до 20 долларов за баррель в зависимости от проекта. Об этом рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает Reuters. По его словам, в эту сумму уже включены операционные и капитальные затраты.
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