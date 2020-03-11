Энергетика
Мой БрянскВ Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Названная цена за баррель является ценой рыночного равновесия. Он уточнил, что Минэнерго не считает, что РФ на рынке нефти ведет ценовую войну с Саудовской Аравией. Сорокин подчеркнул, что Россия выступает за стабильный рынок и не ведет ни с кем ценовой войны.
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