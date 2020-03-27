Коронавирус
RT на русскомВ Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель
Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.
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с чего всё началось
На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.РБКвчера в 10:11
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Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25
Московский Комсомолецвчера в 10:39
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Общество
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Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Транспорт
Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам
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Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Происшествия
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Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Происшествия
В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Шоу-бизнес
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Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Политика
Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Футбол
Нойер летом может перейти из «Баварии» в «Челси»
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Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Общество
В России запретили прием и размещение в домах отдыха
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
Донские власти закрывают рестораны, кафе и ТРЦ
С 28 марта в области закрыты все бары, рестораны, кафе, они могут заниматься доставкой готовых блюд.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Политика
Российские специалисты показали проведение дезинфекции в Италии
Минобороны России опубликовало видео, на котором детально продемонстрирован процесс дезинфекции, которую осуществляют российские военные специалисты в итальянской области Ломбардия.
Музыка
Соблазнительные танцы в платье-комбинации: новый клип Селены Гомес набрал почти 2 миллиона просмотров меньше чем за сутки
В ролике Селена соблазнительно танцует, облаченная в серебристое платье-комбинацию из шелка от Fleur du Mal.
Здоровье
Британская полиция устраивает дорожные засады и следит за гуляющими с собаками с помощью дронов
Полицейские могут останавливать и досматривать любой транспорт, следить за тем, чтобы люди не собирались группами, и даже использовать дроны для слежки за людьми, занимающимися спортом и выгуливающими собак.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
В Москве закроются парки и рестораны
В связи с угрозой распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в столице - они будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года и затронут нерабочую неделю.
Армия и оружие
Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии
Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Здоровье
Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю
Ведомство просит жителей республики проявить сознательность и максимально исключить внешние контакты и посещение мест скопления людей, сократить выходы на улицу.
Здоровье
Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса
Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Здоровье
Более 20 тысяч россиян могут привезти коронавирус, считает эксперт
Более 20 тысяч россиян, которые будут возвращаться на родину из-за границы в ближайшие дни, могут привезти коронавирус, поэтому необходимо принимать меры профилактики и изолировать их, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
Общество
Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты до 31 мая
Лоукостер «Победа» (100% принадлежит «Аэрофлоту») до 31 мая приостановит все полеты.