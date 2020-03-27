Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.
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с чего всё началось

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
РБКвчера в 10:11

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Предсказано будущее российской экономики при нынешних ценах на нефть

Lenta.ruвчера в 12:46

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

РБКвчера в 10:11

В Минэнерго РФ оценили влияние низких цен на нефть на экономику

Известиявчера в 11:40

Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 11:25

Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25

Московский Комсомолецвчера в 10:39

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

RT на русскомвчера в 11:57

В Минэнерго оценили сокращение спроса на нефть

РИА Новостивчера в 11:00
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Общество

На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Daily Storm вчера в 16:12
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Транспорт

Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Московский Комсомолец 26 марта в 08:37
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС вчера в 13:19
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Игры

Вышел динамичный шутер Bright Memory

В Steam вышел мясной шутер от первого лица Bright Memory — сейчас на игру действует скидка 33%.
ЭндлессГеймОвер 26 марта в 06:38
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на упрёк из-за снимка с завтраком

News.ru вчера в 23:44
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Политика

Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии

Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом.
ФАН вчера в 20:25
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Футбол

Нойер летом может перейти из «Баварии» в «Челси»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.
Бомбардир.ру вчера в 07:36
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru 26 марта в 18:59
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Общество

Донские власти закрывают рестораны, кафе и ТРЦ

С 28 марта в области закрыты все бары, рестораны, кафе, они могут заниматься доставкой готовых блюд.
Бизнес-газета вчера в 14:46
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Политика

Российские специалисты показали проведение дезинфекции в Италии

Минобороны России опубликовало видео, на котором детально продемонстрирован процесс дезинфекции, которую осуществляют российские военные специалисты в итальянской области Ломбардия.
Известия вчера в 23:01
Музыка

Соблазнительные танцы в платье-комбинации: новый клип Селены Гомес набрал почти 2 миллиона просмотров меньше чем за сутки

В ролике Селена соблазнительно танцует, облаченная в серебристое платье-комбинацию из шелка от Fleur du Mal.
Grazia вчера в 02:35
Здоровье

Британская полиция устраивает дорожные засады и следит за гуляющими с собаками с помощью дронов

Полицейские могут останавливать и досматривать любой транспорт, следить за тем, чтобы люди не собирались группами, и даже использовать дроны для слежки за людьми, занимающимися спортом и выгуливающими собак.
Фонтанка.Ру вчера в 14:44
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Общество

В Москве закроются парки и рестораны

В связи с угрозой распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в столице - они будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года и затронут нерабочую неделю.
Газета.Ru 26 марта в 05:48
Армия и оружие

Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии

Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Здоровье

Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю

Ведомство просит жителей республики проявить сознательность и максимально исключить внешние контакты и посещение мест скопления людей, сократить выходы на улицу.
Мой город Чебоксары вчера в 04:10
Здоровье

Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса

Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Газета.Ru вчера в 11:23
Здоровье

Более 20 тысяч россиян могут привезти коронавирус, считает эксперт

Более 20 тысяч россиян, которые будут возвращаться на родину из-за границы в ближайшие дни, могут привезти коронавирус, поэтому необходимо принимать меры профилактики и изолировать их, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 02:34
Общество

Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты до 31 мая

Лоукостер «Победа» (100% принадлежит «Аэрофлоту») до 31 мая приостановит все полеты.
Кубань 24 вчера в 08:43
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