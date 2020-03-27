Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

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Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.
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с чего всё началось

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.
РБКвчера в 10:11

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Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 11:25

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

RT на русскомвчера в 11:57

В Минэнерго РФ оценили влияние низких цен на нефть на экономику

Известиявчера в 11:40

Предсказано будущее российской экономики при нынешних ценах на нефть

Lenta.ruвчера в 12:46

Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25

Московский Комсомолецвчера в 10:39

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

РБКвчера в 10:11

В Минэнерго оценили сокращение спроса на нефть

РИА Новостивчера в 11:00
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Поскольку в королевской семье принято передавать наследникам по мужской линии фамилию Маунтбэттен-Виндзор, то пара решила дать своему сыну Арчи именно эту фамилию.
Профиль вчера в 05:42
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Политика

Владимир Путин перенес голосование по поправкам

Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Коммерсантъ 25 марта в 16:17
Происшествия

В Новосибирске увеличилось количество зараженных коронавирусом

Сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сообщили о заражении в регионе еще двух человек.
Discover24 02:42
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Общество

Москву обработают дезинфицирующими растворами

Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Вести.Ru 03:45
Политика

Путин назвал возможный срок победы над коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что для победы над коронавирусом в стране может понадобиться менее трёх месяцев, сообщает 26 марта РБК.
Чита.Ру 26 марта в 09:51
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Единоборства

UFC не переносит бой Хабиба и Фергюсона из-за Рамадана

Лезги газет вчера в 18:28
Общество

В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
РБК 02:54
Общество

Срок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен

Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.
GSL News вчера в 08:26
Энергетика

В США зафиксировали отрицательные цены на нефть

Первой маркой, цена на которую оказалась отрицательной, стала Wyoming Asphalt Sour — нефть, которую в основном используют для производства битума и асфальта.
Forbes 03:00
Гаджеты

Камера Huawei P40 Pro+ оказалась лучше, чем в Samsung Galaxy S20 Ultra

Новинки уже попали в руки журналистам, благодаря чему стало известно, что камера Huawei P40 Pro+ при 100-кратном зуме снимает значительно лучше Samsung Galaxy S20 Ultra.
Ридус вчера в 04:26
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Экономика

Из-за налога на вклады россияне бросились забирать деньги из банков

Напомним, 25 марта президент в телеобращении предложил ввести налог в 13% на процентные доходы от вкладов выше 1 млн рублей.
Русская Планета вчера в 05:03
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Музыка

OneRepublic выпустила песню Better days, посвященную коронавирусу

Американская рок-группа OneRepublic выпустила в Сети трек Better days, записанный музыкантами на карантине.
РИА Новости 04:18
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро

Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также награду в 10 миллионов долларов за информацию о других представителях венесуэльских властей.
Российская газета 26 марта в 12:23
Хоккей

Гендиректор «Сибири»: тренер Заварухин продолжает работу в команде

Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин продолжит работу в команде, заявил РИА Новости генеральный директор хоккейного клуба Кирилл Фастовский.
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия вчера в 03:35
Шоу-бизнес

Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым

РИА Новости вчера в 18:31
Наука

Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2

Московский Комсомолец вчера в 04:35
Происшествия

Чемпион UFC Джон Джонс был пойман за рулем в нетрезвом виде

Чемпион UFC Джон Джонс был арестован в ночь на 26 марта полицией Альбукерке в состоянии опьянения за рулем своей машины, причем в результате обыска в ней было обнаружено огнестрельное оружие.
Газета.Ru вчера в 09:56
Общество

OneWeb подает заявление о банкротстве

Запускающая спутники британская компания OneWeb подала заявление о банкротстве в суд США. Об этом сообщается на сайте компании.
Газета.Ru 00:33
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек

Из инфекционной больницы в Коммунарке за прошедшие сутки выписали 70 пациентов, сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.
РБК 04:21
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
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