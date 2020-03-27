Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.
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с чего всё началось

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.
РБК10:11

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В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

RT на русском11:57

В Минэнерго РФ оценили влияние низких цен на нефть на экономику

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Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

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В Минэнерго предрекли серьезные проблемы из-за низких цен на нефть

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Говорит Москва11:04

Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25

Московский Комсомолец10:39

Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года

Газета.Ru11:25
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Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

«Почта России» закроет свои отделения на три дня

Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
REGNUM 09:44
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости 09:41
Политика

Французы возмутились критикой российской помощи Италии

Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
РИА Новости 11:14
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.
Газета.Ru 12:09
Общество

Трамп подписал закон о выделении $2 трлн помощи экономике из-за вируса

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса.
РБК 17:24
Общество

Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса.
Известия 14:37
Киберспорт

Excalibur присоединился к B8 Esports

Стив Excalibur Йе вошел в состав B8 Esports по Dota 2. В команде бывший мидер Team Singularity заменил керри Александра pio65 Заливако.
CyberSport.ru 13:33
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 09:49
Общество

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
РИА Новости 15:21
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Кино

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Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
News.ru 08:06
Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Коммерсантъ 16:46
Общество

«Победа» приостанавливает полеты

На сайте лоукостера поясняется, что регулярные рейсы будут приостановлены с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Вести.Ru 08:52
Шоу-бизнес

Объявлено место похорон Инны Макаровой

Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
WomanHit.ru вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Песков подтвердил контакт с заболевшим коронавирусом Лещенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию.
News.ru 06:37
Экономика

ЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок

Центральный Банк России установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в размере 1%. Соответствующее решение по поддержке граждан, экономики и финансового сектора принято в связи с распространением коронавируса.
Комсомольская правда 10:09
Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч

В США количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 100 717 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 18:12
Общество

В США число заражений коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом

Согласно подсчетам профессора университета Джонса Хопкинса Пола Ротмана, количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов - каждые три дня.
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Культура

Шоу «Танцы со звездами» вернется на экраны

ToDay News Ufa 07:39
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Экономика

Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
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Футбол

Роналду купил пять аппаратов ИВЛ больницам Мадейры

Португальский форвард приобрёл для больниц Мадейры пять аппаратом искусственной вентиляции лёгких.
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Театры

Большой театр покажет онлайн-трансляции спектаклей из «золотого фонда»

DailyShow.Ru 16:27
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
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Общество

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна 15:42
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