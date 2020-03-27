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RT на русскомRT на русскомВ Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.
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с чего всё началось

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.
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