Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.
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с чего всё началось

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.
РБКвчера в 10:11

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Предсказано будущее российской экономики при нынешних ценах на нефть

Lenta.ruвчера в 12:46

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

RT на русскомвчера в 11:57

Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 11:25

В Минэнерго РФ оценили влияние низких цен на нефть на экономику

Известиявчера в 11:40

Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25

Московский Комсомолецвчера в 10:39

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

РБКвчера в 10:11

В Минэнерго оценили сокращение спроса на нефть

РИА Новостивчера в 11:00
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Общество

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда

ФедералПресс вчера в 02:45
Футбол

«Интер» не хочет возвращать Коутиньо

"Интер" не намерен возвращать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающего в этом сезоне на правах аренды за "Баварию".
Soccer.ru вчера в 02:28
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Согласно информации, опубликованной в The Guardian, 23 марта появилась информация о том, в каком формате будет показанный документальный проект про Владимира Путина, который называется «Путин: История русского шпиона».
News-24.ru 25 марта в 10:23
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Музыка

Боб Дилан выпустил первую песню за восемь лет. Она об убийстве Кеннеди

78-летний американский исполнитель Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню — Murder Most Foul («Самое грязное убийство») об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году.
Полит.ру вчера в 08:59
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК вчера в 07:26
Здоровье

О смертельной угрозе коронавируса для беременных предупредил Минздрав

О смертельной угрозе коронавируса для беременных женщин предупредил Минздрав России.
Evo-rus.com вчера в 15:36
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском 26 марта в 07:16
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия вчера в 08:41
Здоровье

Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

МедиаПоток вчера в 06:31
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:49
Общество

США намерены подать в суд на Китай из-за коронавируса

Американские производители планируют подать в суд на правительство Китая за то, что они потеряли деньги во время пандемии коронавируса.
Городовой вчера в 04:58
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 27 марта.
Piter.tv вчера в 06:09
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

РИА Новости вчера в 20:39
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Здоровье

Коронавирус подозревают ещё у четырех человек в Бурятии

Тест на коронавирус дал положительные результат ещё у четырех человек в Республике Бурятия.
АиФ Иркутск вчера в 00:31
Происшествия

На Алтае в больнице находятся супруги с подозрением на коронавирус

В Каменской центральной районной больнице находятся два пациента с подозрением на коронавирус.
КП - Барнаул вчера в 10:09
Кино

Умер режиссер и сценарист Владимир Любомудров

На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
Российская газета вчера в 15:46
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Политика

Нерабочая неделя может снизить число заражений коронавирусом в России

Нерабочая неделя может способствовать резкому снижению числу заражений новым коронавирусом в России.
Экономика сегодня вчера в 23:31
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
Общество

На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы

Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Коммерсантъ вчера в 22:31
Общество

Малышева рассказала правду о ситуации с коронавирусом в России

Известная телеведущая Елена Малышева рассказала в интервью Ирине Шихман о реальном положении дел с коронавирусом в России.
Невские Новости вчера в 22:01
Общество

В Германии число зараженных коронавирусом превысило 50 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 50 178 тыс. человек.
РБК вчера в 20:14
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