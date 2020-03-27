В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.

с чего всё началось

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Политика Лавров обсудил ситуацию с коронавирусом с главой МИД Китая Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Экономика Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.

Происшествия Четверо липчан грубо нарушили режим самоизоляции в Липецке На Единый номер службы спасения «112» начали поступать сигналы от горожан, что некоторые личности решили не соблюдать режим самоизоляции, сообщили в ГО и ЧС Липецка.

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Политика Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.

Спорт Уличенных в допинге спортсменов допустят к Олимпиаде в 2021 году Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2021 года, если срок отстранения завершится к соревнованиям.

Здоровье В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Политика В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели, введенной в стране в качестве одной из мер для борьбы с коронавирусом.