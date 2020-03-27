Коронавирус
RT на русскомВ Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель
Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.РБК10:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Политика
Лавров обсудил ситуацию с коронавирусом с главой МИД Китая
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Экономика
Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные
Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.
Происшествия
Четверо липчан грубо нарушили режим самоизоляции в Липецке
На Единый номер службы спасения «112» начали поступать сигналы от горожан, что некоторые личности решили не соблюдать режим самоизоляции, сообщили в ГО и ЧС Липецка.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
У солиста Rammstein Тилля Линдеманна выявили коронавирус
Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусной инфекцией. Артист попал в больницу с воспалением легких.
Политика
В РФ и Италии ответили на критику российской помощи в борьбе с вирусом
Газета La Stampa указала на то, что 80% поставленной помощи якобы оказались бесполезны в итальянских условиях, а Россия стремилась «удовлетворить политические амбиции».
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Политика
Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом
Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
Спорт
Уличенных в допинге спортсменов допустят к Олимпиаде в 2021 году
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2021 года, если срок отстранения завершится к соревнованиям.
Общество
Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики на $2 трлн
Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирующих мер для экономики в размере 2 трлн долларов.
Здоровье
В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом
В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Политика
Северная Македония официально стала членом НАТО
Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Экономика
Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников
Москва, 27 марта 2020, 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
Кино
Джордж Миллер снимет приквел «Безумного Макса» о молодой Фуриозе
Предыдущая часть "Безумный Макс: Дорога ярости" была успешной коммерчески и ее хорошо приняли зрители.
Музыка
Клип Little Big набрал уже 48 миллионов просмотров
Политика
В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели
В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели, введенной в стране в качестве одной из мер для борьбы с коронавирусом.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Космос
Телескоп установили в Ботаническом саду Иркутска
Как уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь" директор обсерватории ИГУ Сергей Язев, специально для размещения телескопа на территории ботанического сада была построена 6-метровая башня.
Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Сообщается, что состояние Лещенко улучшается. Читайте также: " Песков подтвердил коронавирус у сотрудника Администрации президента"
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.