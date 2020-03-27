Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.
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с чего всё началось

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.
РБК10:11

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В Минэнерго заверили, что Россия не намерена искусственно влиять на цены на нефть

ТАСС11:57

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

RT на русском11:57

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Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25

Московский Комсомолец10:39

В Минэнерго РФ ожидают роста цен на нефть к концу 2020 года

REGNUM12:33

В Минэнерго оценили сокращение спроса на нефть

РИА Новости11:00
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Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Общество

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"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Политика

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Национальная служба новостей 13:59
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

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РИА Новости 11:00
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На Единый номер службы спасения «112» начали поступать сигналы от горожан, что некоторые личности решили не соблюдать режим самоизоляции, сообщили в ГО и ЧС Липецка.
Kursk.com 13:35
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Общество

У солиста Rammstein Тилля Линдеманна выявили коронавирус

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусной инфекцией. Артист попал в больницу с воспалением легких.
Новый День 08:14
Общество

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Политика

В РФ и Италии ответили на критику российской помощи в борьбе с вирусом

Газета La Stampa указала на то, что 80% поставленной помощи якобы оказались бесполезны в итальянских условиях, а Россия стремилась «удовлетворить политические амбиции».
REGNUM 02:10
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Политика

Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом

Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
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Спорт

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2021 года, если срок отстранения завершится к соревнованиям.
Газета.Ru 13:19
Общество

Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики на $2 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирующих мер для экономики в размере 2 трлн долларов.
BFM.ru 14:19
Здоровье

В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом

В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
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Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
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Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия 13:32
Политика

Северная Македония официально стала членом НАТО

Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.
Газета.Ru 12:33
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Экономика

Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников

Москва, 27 марта 2020, 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
REGNUM 03:39
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Джордж Миллер снимет приквел «Безумного Макса» о молодой Фуриозе

Предыдущая часть "Безумный Макс: Дорога ярости" была успешной коммерчески и ее хорошо приняли зрители.
RuNews24.ru 07:12
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Клип Little Big набрал уже 48 миллионов просмотров

Глагол. Иркутское обозрение 00:34
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В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели

В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели, введенной в стране в качестве одной из мер для борьбы с коронавирусом.
ТК Звезда вчера в 06:05
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Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости 12:05
Космос

Телескоп установили в Ботаническом саду Иркутска

Как уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь" директор обсерватории ИГУ Сергей Язев, специально для размещения телескопа на территории ботанического сада была построена 6-метровая башня.
Интерфакс - Россия вчера в 01:28
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
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Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:42
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