Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.
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с чего всё началось

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.
РБКвчера в 10:11

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Предсказано будущее российской экономики при нынешних ценах на нефть

Lenta.ruвчера в 12:46

Минэнерго оценило срок выживаемости нефтяных компаний при нефти по $25

РБКвчера в 10:11

В Минэнерго РФ оценили влияние низких цен на нефть на экономику

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Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 11:25

Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25

Московский Комсомолецвчера в 10:39

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

RT на русскомвчера в 11:57

В Минэнерго оценили сокращение спроса на нефть

РИА Новостивчера в 11:00
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Здоровье

В Вологде городскую больницу готовят для больных коронавирусом

Медиа-Центр 35media.ru 05:28
Происшествия

Чемпион UFC Джон Джонс был пойман за рулем в нетрезвом виде

Чемпион UFC Джон Джонс был арестован в ночь на 26 марта полицией Альбукерке в состоянии опьянения за рулем своей машины, причем в результате обыска в ней было обнаружено огнестрельное оружие.
Газета.Ru вчера в 09:56
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Фигурное катание

Тарасова осудила финскую фигуристку Корпи за критику Тутберидзе

Дни24 04:43
Общество

В Самаре на карантин закрываются магазины и фитнес-центры

Закроются также фитнес-центры, объекты физкультуры и спорта и бассейны.
Территория.Самара вчера в 13:54
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Футбол

В «Челси» заявили, что Хадсон-Одои полностью вылечился от коронавируса

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что полузащитник «синих» Каллум Хадсон-Одои полностью излечился от коронавируса.
Metaratings 05:22
Политика

Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом

Россия сможет победить эпидемию новой коронавирусной инфекции менее чем за три месяца, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
Rambler News Service 26 марта в 08:05
Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва вчера в 10:35
Общество

Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
МонаВиста вчера в 23:45
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Распространение коронавирусной инфекции в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Профиль вчера в 12:03
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Общество

США обогнали Италию и Китай по количеству заразившихся коронавирусом

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории Соединенных Штатов составляет 81 896 человек, о чем свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.
iReactor 26 марта в 17:24
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Экономика

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Деловое.ТВ 26 марта в 12:45
Здоровье

Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса

Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Газета.Ru вчера в 11:23
Происшествия

В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
РИА Новости 02:45
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Происшествия

В ДТП в Кемеровской области погибли три человека

Три человека погибли и двое получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в городе Киселевске Кемеровской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 05:00
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
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