Коронавирус
RT на русскомВ Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель
Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель. В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.
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с чего всё началось
В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.РБКвчера в 10:11
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Минэнерго оценило выживаемость российской экономики при нефти по $25
Московский Комсомолецвчера в 10:39
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США обогнали Италию и Китай по количеству заразившихся коронавирусом
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Экономика
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В ДТП в Кемеровской области погибли три человека
Три человека погибли и двое получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в городе Киселевске Кемеровской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
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В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
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