Политика

Красная веснаКрасная веснаВ Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
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Новак: РФ поддерживает «пакетное» решение по транзиту газа с Украиной

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Минэнерго: Россия готова поставлять Украине газ по европейским правилам

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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
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Две ставки, 70% зарплаты председателя: комитет гордумы определился, как депутатам за деньги помогать будут

В рамках последних изменений, доложил на заседании комитета гордумы аналитик представительного органа Сергей Баскаков, фонд оплаты работы помощников будет составлять 70% от денежного довольствия председателя, "за исключением некоторых доплат".
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля

В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
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Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
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Александр Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Как сообщает портал "News.ru", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден ответить на размещение американского воинского контингента в Литве.
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Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

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Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
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В Новокузнецке расселили подъезд многоэтажки, где взорвался сейф

Жители всех квартир одного подъезда многоэтажки в Новокузнецке, где в субботу произошел взрыв и пожар, по решению мэрии расселены на время обследования дома, они размещены в гостинице и пункте временного пребывания, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.
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Компания Toyota готовится к выпуску нового небольшого кроссовера, первая информация о котором появилась прошедшим летом.
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Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
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Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
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Обнаружены критически важные для образования Т-клеток белки

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«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя

Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
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Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
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Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.
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Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

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11-летняя ученица Тутберидзе исполнила сложнейший четверной тулуп

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