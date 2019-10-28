Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Общество Две ставки, 70% зарплаты председателя: комитет гордумы определился, как депутатам за деньги помогать будут В рамках последних изменений, доложил на заседании комитета гордумы аналитик представительного органа Сергей Баскаков, фонд оплаты работы помощников будет составлять 70% от денежного довольствия председателя, "за исключением некоторых доплат".

Экономика Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.

Политика Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.

Культура Телеигра «Слабое звено» возвращается на экраны Первый выпуск викторины «Слабого звена» вышел на экраны в далеком 2001 году. Передача сразу же завоевала любовь телезрителей.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Общество В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.

Космос Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.

Армия и оружие Александр Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве Как сообщает портал "News.ru", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден ответить на размещение американского воинского контингента в Литве.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Происшествия В Новокузнецке расселили подъезд многоэтажки, где взорвался сейф Жители всех квартир одного подъезда многоэтажки в Новокузнецке, где в субботу произошел взрыв и пожар, по решению мэрии расселены на время обследования дома, они размещены в гостинице и пункте временного пребывания, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.

Авто Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize Компания Toyota готовится к выпуску нового небольшого кроссовера, первая информация о котором появилась прошедшим летом.

Политика Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.

Общество Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх» Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.

Наука Обнаружены критически важные для образования Т-клеток белки Американские ученые определили ген и семейство белков, которые играют ключевую роль в образовании клеток иммунной системы — Т-клеток.

Общество «Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.

Происшествия Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.

Общество Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.