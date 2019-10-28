Политика
Красная веснаВ Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
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Общество
Две ставки, 70% зарплаты председателя: комитет гордумы определился, как депутатам за деньги помогать будут
В рамках последних изменений, доложил на заседании комитета гордумы аналитик представительного органа Сергей Баскаков, фонд оплаты работы помощников будет составлять 70% от денежного довольствия председателя, "за исключением некоторых доплат".
Сахалин.Инфо 20:51
Экономика
Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов
Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.
URA.Ru 21:47
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День 12:42
Культура
Телеигра «Слабое звено» возвращается на экраны
Первый выпуск викторины «Слабого звена» вышел на экраны в далеком 2001 году. Передача сразу же завоевала любовь телезрителей.
Хорошие новости 26 октября в 11:22
Технологии
В России появились яйца с дополненной реальностью
Экономика сегодня 20:25
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Общество
В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля
В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
АБН 00:28
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир
Super.ru 26 октября в 14:40
Армия и оружие
Александр Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Как сообщает портал "News.ru", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден ответить на размещение американского воинского контингента в Литве.
Военное дело 06:20
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Происшествия
В Новокузнецке расселили подъезд многоэтажки, где взорвался сейф
Жители всех квартир одного подъезда многоэтажки в Новокузнецке, где в субботу произошел взрыв и пожар, по решению мэрии расселены на время обследования дома, они размещены в гостинице и пункте временного пребывания, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.
ТАСС 05:24
Авто
Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize
Компания Toyota готовится к выпуску нового небольшого кроссовера, первая информация о котором появилась прошедшим летом.
Новые автомобили 07:33
Политика
Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
Газета.Ru 16:51
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru 10:53
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС вчера в 20:30
Наука
Обнаружены критически важные для образования Т-клеток белки
Американские ученые определили ген и семейство белков, которые играют ключевую роль в образовании клеток иммунной системы — Т-клеток.
Индикатор 13:31
Общество
«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
ТАСС 19:56
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru 11:21
Общество
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.
Известия 19:17
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27