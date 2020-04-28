Энергетика

Pravda.RuPravda.RuВ Минэнерго России прогнозируют среднюю цену на нефть в 2020 году

Министерство энергетики России спрогнозировало среднюю цену на нефть в 2020 году. Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александр Гладков заявил, что в ближайшем будущем средняя цена незначительно превысит $30 за баррель, сообщает ТАСС.
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Минэнерго ожидает среднюю цену нефти в 2020 году на уровне более $30

Минэнерго РФ ожидает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на среднем уровне чуть больше $30 за баррель. Об этом в ходе онлайн-конференции "Тюменский нефтегазовый форум" сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.
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Газета.Ruвчера в 07:48

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НТВвчера в 07:48

Минэнерго ожидает среднюю цену нефти в 2020 году на уровне более $30

ТАССвчера в 07:39
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