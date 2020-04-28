Энергетика
Pravda.RuВ Минэнерго России прогнозируют среднюю цену на нефть в 2020 году
Министерство энергетики России спрогнозировало среднюю цену на нефть в 2020 году. Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александр Гладков заявил, что в ближайшем будущем средняя цена незначительно превысит $30 за баррель, сообщает ТАСС.
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Минэнерго РФ ожидает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на среднем уровне чуть больше $30 за баррель. Об этом в ходе онлайн-конференции "Тюменский нефтегазовый форум" сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.ТАССвчера в 07:39
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Минэнерго России ожидает среднюю цену на нефть в 2020 году выше $30 за баррель
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