Энергетика
Аргументы и ФактыВ Минэнерго России спрогнозировали среднюю цену на нефть в 2020 году
Минэнерго России считает, что в 2020 году средняя цена на нефть будет немного выше $30 за баррель. Об этом заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа отечественного Минэнерго Александр Гладков, передает ТАСС.
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Минэнерго РФ ожидает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на среднем уровне чуть больше $30 за баррель. Об этом в ходе онлайн-конференции "Тюменский нефтегазовый форум" сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.ТАСС07:39
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