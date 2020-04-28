Минэнерго РФ ожидает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на среднем уровне чуть больше $30 за баррель. Об этом в ходе онлайн-конференции "Тюменский нефтегазовый форум" сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.

с чего всё началось

Минэнерго России считает, что в 2020 году средняя цена на нефть будет немного выше $30 за баррель. Об этом заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа отечественного Минэнерго Александр Гладков, передает ТАСС.

В Минэнерго России спрогнозировали среднюю цену на нефть в 2020 году

Общество Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два. Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса. 203

Политика Песков: Путин проведет очередное «большое выступление» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru". 3K

Футбол Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет подвергнут штрафным санкциям со стороны клуба за несогласованное интервью, в котором он раскритиковал действия российского правительства и президента в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 33

Здоровье Третий пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области По состоянию на 28 апреля на территории Ивановской области официально зарегистрированы 296 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 14-ти пациентам. 4

Политика Трамп ответил на вопрос о состоянии Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга ответил на вопрос о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. 35

Общество «Яндекс» назвал ошибкой выдачу негативных материалов о Навальном Москва, 28 апреля 2020, 15:15 — REGNUM Выдача негативного «обсуждаемого контента» об оппозиционном блогере Алексее Навальном в ответ на поисковый запрос в «Яндексе» временно отключена. 23

Здоровье Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник». 45

Происшествия В Петербурге арестовали имущество бывшего главы «Метростроя» Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы. 86

Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 157

Здоровье Минздрав разъяснил правила госпитализации пациентов с коронавирусом Ранее в Минздраве сообщили, что беременным женщинам с коронавирусом противопоказано лечение противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b. 8

Экономика Спрос на кредиты перешел к росту после провала из-за самоизоляции Спрос заемщиков на новые кредиты вернулся к росту после «провала» первой недели режима самоизоляции, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в топ-3 на российском рынке. 9

Транспорт В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска В сообществе «Синие ведерки» появилась информация о том, что в Москве был выписан первый штраф в размере 5 тысяч рублей за проезд на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск. 414

Происшествия Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья. 130

Шоу-бизнес Валерия призналась, как относится к уборке в квартире Валерия призналась, что помощница, которая занимается домашним хозяйством, приболела, а потому певице пришлось взять на себя уборку по дому.