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Аргументы и ФактыАргументы и Факты
В Минэнерго России спрогнозировали среднюю цену на нефть в 2020 году
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Минэнерго России считает, что в 2020 году средняя цена на нефть будет немного выше $30 за баррель. Об этом заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа отечественного Минэнерго Александр Гладков, передает ТАСС.В источнике
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Минэнерго ожидает среднюю цену нефти в 2020 году на уровне более $30

Минэнерго РФ ожидает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на среднем уровне чуть больше $30 за баррель. Об этом в ходе онлайн-конференции "Тюменский нефтегазовый форум" сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.
ТАСС 07:39
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Минэнерго: средняя цена на нефть в 2020 году составит $30 за баррель

Газета.Ru 07:48
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В Минэнерго назвали ожидаемую среднюю цену нефти в 2020 году

News.ru 08:33
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Минэнерго РФ ожидает среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне $30

РЕН ТВ 07:55
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