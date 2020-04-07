с чего всё началось

Минэнерго США сообщило о понижении прогноза по цене североморской марки нефти Brent на текущий год с 43,3 доллара за баррель до 33 долларов. На будущий год – с 55,4 доллара до 45,6 доллара за баррель.аким-либо причинам не может нажать на эту кнопку самостоятельно.

Общество В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.

Политика Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Здоровье В Минздраве рассказали, кто заражает пожилых россиян коронавирусом Источником заражения коронавирусом пожилых россиян зачастую выступают их дети и внуки, заявил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

Экономика Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0% В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.

Энергетика Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14% Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.

Футбол Спартаковец Кутателадзе победил Дзюбу в финале турнира по PES В финале спартаковец по сумме двух матчей победил зенитовца Артема Дзюбу – 5:3. Эти игроки заняли первые два места в регулярном чемпионате, поэтому встретились в решающем матче.

Наука Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Общество Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».

Энергетика Стало известно об угрозе срыва нефтяной сделки ОПЕК и России Об угрозе срыва нефтяной сделки стало известно из письма министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане председателю конференции ОПЕК Мухаммеду Аркабу, сообщает ТАСС.

Экономика Госбанки в семь раз увеличили вывоз российского золота Finanz.ru отмечает, что к активным продажам золота подключились российские госбанки, которые в прошлом году скупали драгметалл и увеличили его запасы в хранилищах в три раза - это следует из отчетности кредитных организаций на сайте ЦБ.

Общество Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».