Энергетика

ToDay News UfaToDay News UfaВ Минэнерго США ожидают в стране снижения добычи нефти

Минэнерго США сообщило о понижении прогноза по цене североморской марки нефти Brent на текущий год с 43,3 доллара за баррель до 33 долларов. На будущий год – с 55,4 доллара до 45,6 доллара за баррель.аким-либо причинам не может нажать на эту кнопку самостоятельно.
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Минэнерго США не ожидает, что страны ОПЕК+ по итогам встречи 9 апреля договорятся о новом сокращении добычи нефти, следует из отчета
 Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Коммерсантъвчера в 14:38

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Эксперты EIA спрогнозировали снижение объемов добычи нефти в США

Российская газета08:56

EIA оптимистично ожидает падения добычи США в апреле-августе и стабилизацию к концу года

ПРАЙМ03:51

Власти США не ждут продления сделки ОПЕК+ в апреле

News.ruвчера в 13:06

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020-2021 гг

Интерфаксвчера в 15:27

Минэнерго США дало прогноз по встрече ОПЕК+

REGNUMвчера в 13:16

Минэнерго США снизило прогноз по цене нефти Brent на 2020 год на $10

Известиявчера в 12:54

Минэнерго США не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле

Коммерсантъвчера в 14:38
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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
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В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
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Газета.Ru 07:25
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Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
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Источником заражения коронавирусом пожилых россиян зачастую выступают их дети и внуки, заявил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.
Московский Комсомолец 11:06
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Экс-министр Абызов женился в «Лефортово»

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Протестировали 11th Gen CPU от Intel с архитектурой Willow Cove

Сам процессор построен на базе архитектуры Willow Cove и относится к семейству Tiger Lake.
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Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Общество

Более 164 тысяч россиян вернулись из-за рубежа с 20 марта

Более 164,6 тыс. россиян вернулись из-за рубежа на родину с 20 марта. Об этом заявили в пресс-службе российского Минтранса.
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В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля

Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.
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В финале спартаковец по сумме двух матчей победил зенитовца Артема Дзюбу – 5:3. Эти игроки заняли первые два места в регулярном чемпионате, поэтому встретились в решающем матче.
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Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

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Путин заявил, что экономику в регионах останавливать нельзя

"Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах", - сказал российский лидер.
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Стало известно об угрозе срыва нефтяной сделки ОПЕК и России

Об угрозе срыва нефтяной сделки стало известно из письма министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане председателю конференции ОПЕК Мухаммеду Аркабу, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 10:19
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Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

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Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА "Новости".
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Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
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