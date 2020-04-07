Энергетика
ToDay News UfaВ Минэнерго США ожидают в стране снижения добычи нефти
Минэнерго США сообщило о понижении прогноза по цене североморской марки нефти Brent на текущий год с 43,3 доллара за баррель до 33 долларов. На будущий год – с 55,4 доллара до 45,6 доллара за баррель.аким-либо причинам не может нажать на эту кнопку самостоятельно.
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Минэнерго США не ожидает, что страны ОПЕК+ по итогам встречи 9 апреля договорятся о новом сокращении добычи нефти, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.Коммерсантъвчера в 14:38
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Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез
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С 7 апреля в Японии вводят режим ЧС
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Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Происшествия
При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Политика
Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии
В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
Здоровье
В Минздраве рассказали, кто заражает пожилых россиян коронавирусом
Источником заражения коронавирусом пожилых россиян зачастую выступают их дети и внуки, заявил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
38-летний мужчина, несмотря на запрет, решил погулять с ребенком на детской площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте.
Общество
Экс-министр Абызов женился в «Лефортово»
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово».
Гаджеты
Протестировали 11th Gen CPU от Intel с архитектурой Willow Cove
Сам процессор построен на базе архитектуры Willow Cove и относится к семейству Tiger Lake.
Экономика
Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%
В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Общество
Более 164 тысяч россиян вернулись из-за рубежа с 20 марта
Более 164,6 тыс. россиян вернулись из-за рубежа на родину с 20 марта. Об этом заявили в пресс-службе российского Минтранса.
Экономика
В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля
Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.
Футбол
Спартаковец Кутателадзе победил Дзюбу в финале турнира по PES
В финале спартаковец по сумме двух матчей победил зенитовца Артема Дзюбу – 5:3. Эти игроки заняли первые два места в регулярном чемпионате, поэтому встретились в решающем матче.
Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Политика
Путин заявил, что экономику в регионах останавливать нельзя
"Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах", - сказал российский лидер.
Энергетика
Стало известно об угрозе срыва нефтяной сделки ОПЕК и России
Об угрозе срыва нефтяной сделки стало известно из письма министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане председателю конференции ОПЕК Мухаммеду Аркабу, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Политика
Мишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА "Новости".
Здоровье
Предсказаны периоды пика смертности от коронавируса в разных странах
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Deutsche Welle, пик смертности в Европе припадет на третью неделю апреля.
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Экономика
Госбанки в семь раз увеличили вывоз российского золота
Finanz.ru отмечает, что к активным продажам золота подключились российские госбанки, которые в прошлом году скупали драгметалл и увеличили его запасы в хранилищах в три раза - это следует из отчетности кредитных организаций на сайте ЦБ.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Общество
Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.