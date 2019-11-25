Энергетика
Деловое.ТВВ Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита газа из России
Тсли удастся заключить новое соглашение на транзит, то на Украине цены на газ понизятся до рекордного минимума. Министр энергетики Украины заявил о стопроцентном риске прекращения транзита газа из РФ. По словам Алексея Оржеля, Киев не заключит в ближайшей перспективе новый контракт с "Газпромом".
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Политика
Миллер назвал препятствие для транзита газа через Украину
Руководитель "Газпрома" подчеркнул, что по указанию президента России Украине было направлено официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению существующего.
Футбол
Локомотив — Байер 0:1 (1-й тайм)
Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
В Сочи возбуждено дело о доведении до самоубийства девушки-следователя
Футбол
Сборную России не отстранят от Евро-2020
Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Происшествия
Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве
Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Общество
NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет
Американские истребители по тревоге подняты в воздух, доступ к Белому дому был временно ограничен, а людей из Капитолия начали эвакуировать после появления подозрительного самолета в воздушном пространстве над Вашингтоном.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Общество
Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты
Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования
Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
Греф заявил о страхе перед селфи
О своем страхе Греф сообщил, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные.
Общество
Шнуров назвал российское общество дико агрессивным
Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Политика
Путин подписал закон о создании международных фондов на островах
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность создания международных фондов в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.
Культура
Шнуров увидел проблему в образе «сварщика с водкой»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который входит в общественный совет при комитете Госдумы по культуре, выразил беспокойство, что в России образ рабочего прочно ассоциируется с бутылкой водки.
Общество
Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.