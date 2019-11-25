Тсли удастся заключить новое соглашение на транзит, то на Украине цены на газ понизятся до рекордного минимума. Министр энергетики Украины заявил о стопроцентном риске прекращения транзита газа из РФ. По словам Алексея Оржеля, Киев не заключит в ближайшей перспективе новый контракт с "Газпромом".

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита газа из России

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