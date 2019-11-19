Политика

Газета.RuГазета.RuМинэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа. Об этом он сказал в эфире канала ICTV.
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