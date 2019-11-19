Общество

РБКРБКВ Минэнерго Украины заявили о готовности к зимнему сезону без транзита

Украина готова к отопительному сезону в случае отсутствия транзита российского газа, заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Не замерзнем: Украина оценила шансы на зиму без российского газа

РЕН ТВ02:22

Украина заявила о достаточных запасах топлива для отопительного сезона

Известиявчера в 17:33

На Украине оценили запасы топлива для отопительного сезона

Газета.Ruвчера в 19:02

В Минэнерго Украины заявили о готовности к зимнему сезону без транзита

РБКвчера в 18:56

В Минэнерго оценили готовность Украины к отопительному сезону

РИА Новостивчера в 17:39

В минэнерго Украины оценили готовность страны к отопительному сезону

Взгляд.рувчера в 19:30

Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа

Московский Комсомолецвчера в 17:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика

Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Аргументы недели 07:42
Футбол

Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

Soccer.ru 06:49
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Известия вчера в 20:12
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
РИА Новости 08:14
Политика

Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Газета.Ru 07:00
Общество

Группу детей из Ирака доставили в Москву

С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.
Это Кавказ 01:15
Общество

Госдума приняла закон о выплатах врачам за выявление рака

Госдума приняла правительственный законопроект, согласно которому с 2020 года для врачей вводятся стимулирующие выплаты за раннее выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации.
Московский Комсомолец 06:10
Футбол

«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей

Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Soccer.ru вчера в 11:35
Армия и оружие

Сразу два беспилотника ВВС США провели разведку у границ России

Впервые сразу два беспилотника ВВС США Global Hawk провели многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.
Газета.Ru 05:20
Футбол

В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей

Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
РИА Новости 05:22
Спорт

Россию могут лишить участия на Евро-2020 и на Олимпиаде в Токио

Если российскую сторону признают виновной в махинациях с данными, то РУСАДА может быть лишено статуса соответствия.
ODDS.ru 08:10
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:00
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru вчера в 05:33
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ вчера в 01:57
Футбол

Артем Дзюба назвал цель сборной России на чемпионате Европы

Накануне заключительной игры сборной России в отборе к чемпионату Европы 2020 года капитан команды Артем Дзюба дал большое интервью пресс-службе УЕФА, в котором назвал цель национальной дружины в финальной стадии Евро.
Петербургский дневник 06:24
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Общество

Депутаты городской думы выберут нового мэра Челябинска

Эхо Москвы в Челябинске вчера в 23:19
Политика

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от систем С-400

Военное дело 04:43
Происшествия

Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова

Известия 05:52
Общество

Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Известия 08:11
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова прокомментировала слухи о четвертой беременности

Под черным струящимся платьем поклонники заметили живот и тут же принялись поздравлять актрису в четвертой беременности.
Lisa.ru 03:30
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM 02:29
Общество

В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»

Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
Ведомости вчера в 16:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное