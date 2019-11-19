Украина готова к отопительному сезону в случае отсутствия транзита российского газа, заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

В Минэнерго Украины заявили о готовности к зимнему сезону без транзита

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