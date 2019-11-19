Общество

РБКРБКВ Минэнерго Украины заявили о готовности к зимнему сезону без транзита

Украина готова к отопительному в случае отсутствия транзита российского газа. заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.
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