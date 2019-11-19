Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэнерго оценили готовность Украины к отопительному сезону

Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в ЕС, заявил в понедельник глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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Не замерзнем: Украина оценила шансы на зиму без российского газа

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Газета.Ruвчера в 19:02
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