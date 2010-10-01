Экономика

РБКРБКВ Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу

Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.
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В будущем Крым сможет поставлять газ в Европу, но это не точно

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News.ru08:44

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
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