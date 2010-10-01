Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.

В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу

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