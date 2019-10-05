Министерство энергетики России считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, но пока эта идея правительством не рассматривается. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая перед студентами на форуме "Российская энергетическая неделя".

с чего всё началось

Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.

В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Футбол Головин получил красную карточку в матче с «Монпелье» Ранее Головин получал прямую красную карточку в декабре 2018 года в матче с «Лионом» (0:3).

Шоу-бизнес Лариса Гузеева просит всех рыдать на своих похоронах Гузеева хотела бы, чтобы все сокрушались по этому поводу и чуть ли не бились головой о стенки.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

Политика В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг «Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.

Политика WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время первого разговора Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед президентом России Владимиром Путиным, когда тот поздравлял его после инаугурации в 2017 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Политика В Госдуме прокомментировали срыв переговоров между США и КНДР Делегации КНДР и США сегодня провели официальные рабочие переговоры в Стокгольме впервые после февральского саммита в Ханое.

Волейбол Российские волейболисты впервые уступили на Кубке мира Ротация успеха не принесла - уступили на тай-брейке. Это первое поражение нашей команды в трех стартовых матчах в Японии.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Происшествия В здании МИД России произошел пожар В Москве произошел пожар в здании российского МИДа на Смоленской площади. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Экономика Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.

Политика Госдеп ответил Конгрессу на запрос документов для импичмента Трампа В американский конгресс передан ответ на запрос, в котором требовались документы, касающиеся «июльского разговора» Трампа и Зеленского.

Политика Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

Технологии Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика» Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».

Фигурное катание Рязанка Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одной программе Рязанка Александра Трусова помогла команде Европы одержать победу на Japan Open.

Кино Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».