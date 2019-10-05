Министерство энергетики России считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, но пока эта идея правительством не рассматривается. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая перед студентами на форуме "Российская энергетическая неделя".

с чего всё началось

Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.

В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу

Происшествия Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.

Политика Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Политика Лукашенко предложил Зеленскому делать ракеты вместе Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объединить работу по ракетостроению.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Политика WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиров Путиным волновался и говорил заискивающим тоном, сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников, знакомых с переговорами.

Футбол Гризманн может покинуть «Барселону» из-за конфликта с Месси Боссы клуба из столицы Каталонии дают Гризманну срок до конца сезона, чтобы тот наладил свои отношения с аргентинским нападающим "Барселоны", сообщает Спортс.Ru.

Авто Появились данные о новой Kia Optima Седан KIA Optima следующего поколения получит новый мощный турбомотор и две восьмиступенчатые трансмиссии – «робот» и «автомат».

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Политика Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией "Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.

Политика Ведущий с телеканала «Россия» объяснил необходимость обсуждать Украину Журналист и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов в своем Telegram-канале объяснил, почему необходимо обсуждать Украину.

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода в России Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".

Культура Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.

Экономика Силуанов предложил ограничить самозанятых списком профессий Министр призвал чётко определиться со списком профессий для самозанятых, включив в него, к примеру, водителей и репетиторов.

Экономика Матвиенко пожаловалась на отсутствие отдачи от льгот для нефтяников Налоговые льготы, которые предоставляются нефтяным компаниям, не привели к сопоставимому росту инвестиций и снижению зависимости российских нефтяников от импортных поставщиков.

Политика Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.