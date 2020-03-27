Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.
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В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

Газета.Ruвчера в 15:06

Россия назвала цену победы над американской нефтью

Lenta.ruвчера в 04:59

Минэнерго оценило влияние коронавируса на снижение цен на нефть

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В Минэнерго оценили влияние ситуации с коронавирусом на цену нефти

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Минэнерго: Коронавирус снизил цену нефти на 25 долларов

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В Минэнерго назвали «каплей в море» предложение ОПЕК+ по сокращению добычи

Интерфаксвчера в 04:46
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В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM вчера в 03:37
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
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Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения Полина Гагарина празднует день рождения.
Экспресс газета вчера в 07:14
Общество

В Бурятии уже восемь человек заразились коронавирусом

В Бурятии зарегистрировано уже восемь подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства республики.
Российская газета вчера в 22:30
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
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Вучич заявил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ

«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ», — отметил Вучич.
Известия 00:16
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

Женщина 56 лет с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерла в Москве.
ТАСС вчера в 13:19
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru вчера в 10:52
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Общество

Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство

В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
РИА Новости 01:00
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Транспорт

ГИБДД вводит особый режим работы из-за коронавируса

Ведомство минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг. ГИБДД вводит особый режим работы из-за вируса.
Деловое.ТВ 26 марта в 14:33
Футбол

Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

Ранее форвард вместе со своим агентом оказал финансовую помощь двум больницам в Лиссабоне и одной клинике в Порту.
Sport.ru вчера в 18:58
Энергетика

На американском рынке возникли отрицательные цены на нефть

На фоне распространения коронавирусной инфекции на рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть.
Aobe.ru вчера в 21:49
Здоровье

Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю

Ведомство просит жителей республики проявить сознательность и максимально исключить внешние контакты и посещение мест скопления людей, сократить выходы на улицу.
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Финансы

Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
REGNUM 26 марта в 07:03
Здоровье

Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом

Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Ugpressa.ru 26 марта в 11:52
Общество

США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом

По последним данным, в Соединенных Штатах насчитывается уже больше 82 тысяч заболевших.
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Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 26 марта в 12:11
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов

Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье.
Комсомольская правда вчера в 16:10
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:49
Армия и оружие

У 25 военных на американском авианосце нашли коронавирус

Коронавирус SARS-CoV-2 диагностировали у 25 американских военных, служащих на борту атомного авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт».
Известия вчера в 00:53
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК вчера в 07:26
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
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Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Известия вчера в 18:23
Авто

Lamborghini анонсировал новый суперкар

Трековый гиперкар, фигурирующий в официальных сообщениях под именем Lamborghini V12, будет построен на базе дорожной модификации Aventador SVJ.
Somanyhorses 26 марта в 16:17
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
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